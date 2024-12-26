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Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом

Марина Фурман
26 декабря 2024, 03:31
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Россия продолжит обстреливать Украину ракетами.
Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом
Следующий удар может быть менее массированным / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вкратце:

  • Предположительно, следующая ракетная атака состоится накануне Нового года или непосредственно в праздничную ночь
  • Следующий удар может быть менее массированным, чем на Рождество

В новогоднюю ночь или накануне праздника российские оккупанты могут прибегнуть к массированному ракетному обстрелу Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram.

Аналитик предполагает, что следующий удар, менее массированный, чем 25 декабря.

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"Следующий удар, менее массированный, но аналогичный по многочисленной комбинированной компоненте, может быть осуществлен накануне и непосредственно на Новый год. Хотя, в этом промежутке не исключено применение ограниченных БК в рамках доразведывательной деятельности российских оккупационных войск", - отметил Коваленко.

Он добавил, что у врага есть все необходимое для проведения ракетных обстрелов, а сроки вполне позволяют подготовить очередной акт террора в течение недели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром, 25 декабря, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

По словам Игоря Терехова, только по Харькову РФ запустила 12 ракет, все они были нацелены по котельным и объектам электроэнергетики. В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления.

Известно, что в Днепре и пригороде 25 декабря также раздавались взрывы. Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак писал, что в результате массированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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