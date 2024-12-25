Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

Марина Фурман
25 декабря 2024, 15:25
137
Часть жителей городов-миллионников Украины осталась без тепла на Рождество.
ракета, удар РФ
РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Коротко:

  • РФ запустила 12 ракет по Харькову
  • В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления
  • Над Днепропетровской областью защитники неба сегодня сбили 42 ракеты

В среду, 25 декабря, украинские города пережили очередную массовую ракетную атаку по объектам критической инфрастуруктуры. Только по Харькову РФ запустила 12 ракет, все они были нацелены по котельным и объектам электроэнергетики. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что в результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления.

видео дня

Кроме того, Россия атаковала Харьков еще ударными дронами - пострадали частные дома. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Несмотря на то, что основной целью российских атак были тепловые и энергетические объекты, разрушениям подверглись и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На данный момент украинские специалисты зафиксировали повреждения 74 зданий. Всего в них выбито 840 окон.

"Обследование еще продолжается, но параллельно мы уже начали восстановительные работы - закрыто около 35% контуров", - написал мэр города.

Терехов отметил, что в Харькове введены специальные графики отключения света, однако в городе открыты все пункты Незламности. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Известно, что в Днепре и пригороде 25 декабря также раздавались взрывы.

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате массированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры.

По его данным, в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено административное здание. Разбиты окна в девятиэтажке, также изуродован частный дом. Загорелась хозяйственная постройка, спасатели потушили огонь.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровщиной. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - написал Лысак.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе "серьезные проблемы" после массированного обстрела.

"Есть определенные серьезные проблемы... Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - написал городской голова.

На своей странице в Facebook Филатов отметил, что в Днепре остаются определенные проблемы с теплоснабжением левобережной части города.

"Относительно жилмассива "Солнечный" - надеюсь, что без теплоснабжения он не останется. По жилмассиву "Приднепровск" также уже работают все возможные службы и необходимые специалисты. Сейчас около 65 домов пока без тепла. Делаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему", - объяснил мэр города.

Он добавил, что специалистам придется снова эвакуировать одну из городских больниц Днепра, где находится более сотни пациентов. Их распределят в другие лечебные учреждения города.

Всего по городу в домах имеем 300 выбитых окон. Также повреждены 7 учебных заведений.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

Читайте также:

Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Борис Филатов ракетный удар Ракетная атака на Украину Игорь Терехов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

15:35Украина
Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

15:25Украина
Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

15:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

Последние новости

15:55

Янис Тимма больше недели пролежал в морге – предавать земле тело экс-мужа Седоковой не будут

15:49

Выборы в Украине в 2025 году: эксперт рассказал вероятный сценарий

15:37

Сандра Буллок совершила редчайший выход в свет: как она выглядит

15:35

Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

15:25

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
15:11

Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

15:00

На фронте погиб популярный украинский писатель

14:58

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

14:37

Как убрать растительность на лице: эффективные методы

Реклама
14:16

Отдал жизнь за свет: во время российского обстрела погиб энергетик

13:48

Комаров показал, как встретил Рождество на фронте: "Атмосфера очень тревожная"

13:45

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

13:12

"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

13:08

Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

12:58

Перемирие, падение режима Путина и риск цунами: Росс сказал, чем удивит 2025 год

12:47

Справятся лишь единицы: найти луну в кексах за 7 секунд смогут не все

12:40

ВСУ потеряли позиции под Курахово: военные заявили о прорыве оккупантов

12:15

"Январь будет крайне сложным": эксперт предупредил об обострении на фронте

11:40

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

11:29

Как ведет себя влюбленный мужчина: 6 признаков, что вы ему не безразличны

Реклама
11:09

Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

10:37

Угроза для Купянска: РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола

10:35

РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной: в ISW раскрыли требования Путина

10:23

В Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях

10:19

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

10:11

РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов: Зеленский отреагировал на атаку оккупантов

09:55

"Хотели оставить без света, газа, тепла и воды": в ЦПД прокомментировали атаку РФ

09:50

В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФВидео

09:28

Секретные встречи Миддлтон и Чарльза: Кейт готовят "к роли всей ее жизни"

09:28

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

09:00

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризыВидео

08:59

Три отличия между картинками: их отыщут за 17 секунд только самые внимательные

08:23

График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

08:10

"Братья-мусульмане" решили качнуть Египет?мнение

08:05

Ракетный удар РФ по Украине: Польша экстренно подняла в небо авиацию

07:20

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:05

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

06:26

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:10

Какую цену платит враг на фронте?мнение

05:44

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал срокиВидео

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 25 декабря 2024 года: что категорически нельзя делать на Рождество

04:35

Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:00

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

03:30

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

03:02

Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

02:30

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять