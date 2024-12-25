Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

Часть жителей городов-миллионников Украины осталась без тепла на Рождество.

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РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

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РФ запустила 12 ракет по Харькову

В результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления

Над Днепропетровской областью защитники неба сегодня сбили 42 ракеты

В среду, 25 декабря, украинские города пережили очередную массовую ракетную атаку по объектам критической инфрастуруктуры. Только по Харькову РФ запустила 12 ракет, все они были нацелены по котельным и объектам электроэнергетики. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что в результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления.

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Кроме того, Россия атаковала Харьков еще ударными дронами - пострадали частные дома. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Несмотря на то, что основной целью российских атак были тепловые и энергетические объекты, разрушениям подверглись и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На данный момент украинские специалисты зафиксировали повреждения 74 зданий. Всего в них выбито 840 окон.

"Обследование еще продолжается, но параллельно мы уже начали восстановительные работы - закрыто около 35% контуров", - написал мэр города.

Терехов отметил, что в Харькове введены специальные графики отключения света, однако в городе открыты все пункты Незламности. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Известно, что в Днепре и пригороде 25 декабря также раздавались взрывы.

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате массированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры.

По его данным, в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено административное здание. Разбиты окна в девятиэтажке, также изуродован частный дом. Загорелась хозяйственная постройка, спасатели потушили огонь.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровщиной. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - написал Лысак.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе "серьезные проблемы" после массированного обстрела.

"Есть определенные серьезные проблемы... Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - написал городской голова.

На своей странице в Facebook Филатов отметил, что в Днепре остаются определенные проблемы с теплоснабжением левобережной части города.

"Относительно жилмассива "Солнечный" - надеюсь, что без теплоснабжения он не останется. По жилмассиву "Приднепровск" также уже работают все возможные службы и необходимые специалисты. Сейчас около 65 домов пока без тепла. Делаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему", - объяснил мэр города.

Он добавил, что специалистам придется снова эвакуировать одну из городских больниц Днепра, где находится более сотни пациентов. Их распределят в другие лечебные учреждения города.

Всего по городу в домах имеем 300 выбитых окон. Также повреждены 7 учебных заведений.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

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Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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