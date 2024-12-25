В Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях

25 декабря страна-агрессор РФ нанесла уже тринадцатую за год массированную атаку на украинскую энергетику.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-obnovili-grafiki-otklyucheniya-sveta-v-kieve-i-treh-oblastyah-10625051.html Ссылка скопирована

В Украине ввели стабилизационные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

В Украине обновили графики отключения света

В среду, 25 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

"Сегодня Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Отмечается, что в этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

В Украине обновили графики отключения света

Как сообщал Главред, во время ракетной атаки в Украине начали превентивно отключать свет. Позже были введены графики отключения электроэнергии. Соответствующее распоряжение предоставила НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света на 25 декабря в Киеве:

Графики отключений - Киев / t.me/dtek_ua

Графики отключений в Киеве / t.me/dtek_ua

Графики отключения света на 25 декабря в Киевской области:

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Графики отключения света на 25 декабря в Одесской области:

Графики отключений в Одесской области / t.me/dtek_ua

Графики отключений в Одесской области / t.me/dtek_ua

Графики отключения света на 25 декабря на Днепропетровщине:

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

На Рождество РФ ударила ракетами по Украине - главное

Как сообщал Главред, в ночь на Рождество украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога была объявлена во многих областях.

Кроме того, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Утром в Рождество в Харькове прогремела серия взрывов, город атаковали баллистикой. Пострадали люди.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Другие новости:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред