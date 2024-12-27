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Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

Алексей Тесля
27 декабря 2024, 14:39
1727
РФ проводит активную воздушную и другую разведку, рассказал Владислав Волошин.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

Главное:

  • РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях
  • Враг проводит активную воздушную и другую разведку

Армия страны-агрессора РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях фронта, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В эфире информационного телемарафона он предупредил об опасности наступления вражеских сил в Запорожской области.

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Представитель Сил обороны уточнил, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения", — добавил Волошин.

Орехов, Оріхів Инфографика
/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что РФ готовит наступление на Херсон. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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