Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

Главное:
- РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях
- Враг проводит активную воздушную и другую разведку
Армия страны-агрессора РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях фронта, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
В эфире информационного телемарафона он предупредил об опасности наступления вражеских сил в Запорожской области.
Представитель Сил обороны уточнил, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку.
"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения", — добавил Волошин.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ готовит наступление на Херсон. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.
Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.
Больше новостей:
- Россиян добивали дронами: на Харьковщине ВСУ мощно сожгли бронеколонну РФ
- Флаги УПА на польской технике ВСУ: в "Азове" поставили на место главу МО Польши
- Более 1000 солдат убиты и ранены: ВСУ показали, как уничтожают военных КНДР
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред