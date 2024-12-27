Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

РФ проводит активную воздушную и другую разведку, рассказал Владислав Волошин.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

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РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях

Враг проводит активную воздушную и другую разведку

Армия страны-агрессора РФ готовит новые штурмовые действия на двух направлениях фронта, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В эфире информационного телемарафона он предупредил об опасности наступления вражеских сил в Запорожской области.

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Представитель Сил обороны уточнил, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого столкновения", — добавил Волошин.

/ Инфографика: Главред

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