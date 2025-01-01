В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертва

Опубликована обновленная информация о последствиях российской атаки утром 1 января.

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Стали известны подробности атака дронов на Киев 1 января 2025 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В первый день нового года РФ атаковала Киев дронами

Есть разрушения и пострадавшие

В результате российской дроновой атаки утром 1 января 2025 года в Киеве пострадали шесть человек. В двух районах города из-за падения обломков есть разрушения и пожары.

Как сообщили в ГосЧС, в Печерском районе Киева из-за падения облимков вражеских дронов зафиксировано частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома. Вспыхнул пожар на 4-5 этажах. Спасена пожилая женщина - у нее острая реакция на стресс. Еще двоих пострадавших мужчин передали медикам.

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Пожар локализовали. Продолжаются работы по ликвидации и спасению людей. Также идет ликвидация пожара в нежилом здании.

"Шахеды" - что о них известно / Инфографика: Главред

В Святошинском районе зафиксировано разрушение гаражей с последующим возгоранием. Частично повреждены трамвайные пути и шесть автомобилей. Есть обращение женщины к медикам с острой реакцией на стресс. Пожар ликвидирован.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, всего в столице пострадали шесть человек, в том числе и беременная женщина.

Двое из пострадавших были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте.

Обновлено в 11:13. По данным КМВА, в жилом доме в Печерском районе, пострадавшем в результате утренней атаки российских БПЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Спасательная операция продолжается.

По данным Киевской городской прокуратры, в результате вражеской атаки на Киев один человек погиб. Количество пострадавших возросло до семи, среди них – две беременные женщины.

На атаку РФ отреагировал Зеленский

Президент Украины прокомментировал российскую атаку на Украину в новогоднюю ночь и утром 1 января.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало лишь то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время. известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства в Telegram.

Атака дронов на Украину 1 января 2025

Рано утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 63 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

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