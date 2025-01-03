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В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

Ангелина Подвысоцкая
3 января 2025, 13:53обновлено 3 января, 14:48
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Во многих областях слышны взрывы. Регионы находятся под атакой "Шахедов".
В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой
Украина под атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Существует большая угроза пусков "Кинжалов". По данным monitoringwar, российский МиГ-31К совершил взлет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

МиГ-29
Что такое МиГ-29 / Инфографика: Главред

В 14:08 Воздушные силы дали отбой, ведь МиГ пошел на посадку.

видео дня

Мониторинговые каналы Сумской области сообщали о высокой угрозе применения баллистического вооружения. Также вблизи украинской границы были зафиксированы вражеские борта Су-34.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнил, что существовала угроза баллистики из Курской области. Вероятно работала вражеская ПВО.

Воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В этих областях время от времени слышны взрывы. Ударные беспилотники летают "кругами", работают силы ПВО.

Атака дронов на Киев - последние новости

В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

Было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.

В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала и Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. На Киевщине один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

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