В Украине раздаются взрывы: РФ подняла в воздух МиГи, есть угроза ударов баллистикой

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Существует большая угроза пусков "Кинжалов". По данным monitoringwar, российский МиГ-31К совершил взлет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
В 14:08 Воздушные силы дали отбой, ведь МиГ пошел на посадку.
Мониторинговые каналы Сумской области сообщали о высокой угрозе применения баллистического вооружения. Также вблизи украинской границы были зафиксированы вражеские борта Су-34.
Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнил, что существовала угроза баллистики из Курской области. Вероятно работала вражеская ПВО.
Воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В этих областях время от времени слышны взрывы. Ударные беспилотники летают "кругами", работают силы ПВО.
Атака дронов на Киев - последние новости
В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.
Было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.
В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала и Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. На Киевщине один человек погиб, еще четверо - получили травмы.
Другие новости:
- Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона
- В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертва
- Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред