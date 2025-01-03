Солдаты КНДР бесполезны на Курщине: полковник сказал, почему они не помогли РФ

Эффект от участия северокорейцев в войне станет понятен не раньше весны 2025 года, заявил Роман Свитан.

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Северокорейские войска пока что неэффективны / Коллаж: Главред, фото: KCNA, скриншот из видео

Главные тезисы Свитана:

Участие солдат КНДР в боях на Кусчине пока не дало России ничего

Войска из КНДР не обстреляны, имеют языковой барьер, что затрудняет управление и ведение боев

Северокорейцев используют в качестве "пушечного мяса"

Привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

РФ перебросила чуть более 10 тысяч северокорейских военных на свои полигоны, из которых лишь несколько тысяч направили на Курское направление. По словам эксперта, на фоне 70-тысячной российской группировки такое пополнение является недостаточным, чтобы существенно повлиять на ход боевых действий.

"Если на этом направлении было до 70 тысяч российских солдат, увеличение этой группировки даже на 10% не добавило мощности российским войскам. Ведь, во-первых, северокорейцы не могут воевать: они не обстреляны. Во-вторых, очень серьезной является проблема языкового барьера, а, соответственно, возникают проблемы в управлении ведением боя и техникой. Притираться они будут минимум месяца три", - пояснил Свитан.

Полковник отметил, что северокорейцев используют как обычных рекрутов в качестве "пушечного мяса", аналогично другим иностранным наемникам, которых россияне привлекают из стран, где им разрешено это делать.

Свитан подчеркнул, что оценить реальное влияние северокорейских войск на боевые действия можно будет не раньше весны 2025 года. Пока их участие в Курской операции не дало России ощутимых преимуществ.

"Солдаты КНДР не отличаются от других рекрутов - в этих сортах российского г...вна еще попробуй разберись. Поэтому на данный момент пока нет базы для анализа эффекта от участия северокорейцев в Курской операции. Пока что России они ничем не помогли", - добавил он.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, северокорейские подразделения на Курском направлении несут значительные потери, сообщило ГУР. Из-за этого российские командиры вынуждены перебрасывать новые группы солдат КНДР на передовую.

Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что эффективность солдат КНДР низкая, а потери значительные. По ее словам, около 1000 северокорейцев были убиты или ранены в этом районе.

Как сообщал Главред, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что теневой флот РФ, который атакует кабели НАТО, может быть не единственной гибридной угрозой. Он предупредил о возможности появления на границах НАТО военных КНДР или иранских прокси, если Россию не остановить.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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