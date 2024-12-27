Солдаты - 'расходный материал' для РФ: в Белом доме раскрыли безумные потери КНДР

Некоторые солдаты Северной Кореи прибегают к самоубийству, чтобы не сдаваться в плен Украине, заявил Джон Кирби.

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Кирби рассказал о больших потерях КНДР в боях на Курщине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

За последнюю неделю потери КНДР составляют около 1000 солдат

Военное руководство России и КНДР рассматривает своих солдат как "расходный материал"

Некоторые солдаты КНДР совершили самоубийства, чтобы не попасть в плен ВСУ

Боевые действия в Курской области, которые Россия проводит совместно с силами Северной Кореи, приводят к значительным потерям среди северокорейских военных. За последнюю неделю КНДР потеряла около 1000 солдат. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, которого цитирует журналист Келли Мейер в Х (Twitter).

По его словам, у США есть данные, что северокорейские военные ведут наступление на украинские позиции в Курской области, неся огромные потери

видео дня

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу", - заявил Кирби.

Кроме этого, координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США отметил, что в боях на Курщине только за неделю КНДР потеряла тысячу солдат.

"У нас есть сообщения о том, что солдаты Северной Кореи покончили с собой... Вместо того чтобы сдаться Украине", - добавил Кирби.

По данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 северокорейских военнослужащих были убиты, еще около тысячи получили ранения в боях с ВСУ.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - последние новости

Напомним, в Курской области потери северокорейских военных превысили 3 тысячи человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что существует риск отправки дополнительных военных и техники из КНДР для поддержки России.

Также военный эксперт Михаил Притула заявил, что Россия может привлечь к войне против Украины миллионную армию из Северной Кореи, избегая мобилизации собственного населения. По его словам, КНДР обеспечит Москву дешевой рабочей силой, получая взамен нефтепродукты, ресурсы, еду и технологии.

Как сообщал Главред, недавно украинские военные впервые взяли в плен раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России. Эту информацию подтвердила разведка Южной Кореи. Солдата захватили во время операции ССО в Курской области, вместе с другими трофеями, в частности БТР.

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Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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