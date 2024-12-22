Бьет на тысячи километров: КНДР могла передать РФ "секретную" баллистику – СМИ

Рабочая дальность ракеты Pukguksong-2 может быть до 2000 километров.

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РФ могли передать ракету Pukguksong-2 / Коллаж: Главред, фото скриншот

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РФ могла получить ракеты средней дальности Pukguksong-2

Рабочая дальность ракеты от 1200 до 2000 км

КНДР могла передать стране-агрессору РФ пусковые баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2, которые в американской классификации известны как KN-15.

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В Сети появилось соответствующее видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, которое якобы было зафиксировано в Тюменской области, сообщает Defense Express.

Как и большинство вооружений в КНДР, ракета Pukguksong-2/KN-15 создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому соответственно и данные по тактико-техническим характеристикам этого вооружения достаточно условны, а прежде всего относительно дальности этой баллистической ракеты, отмечают военные аналитики.

ракеты кндр инфографика / Инфографика: Главред

Что известно о Pukguksong-2

Отмечается, что рабочая дальность ракеты может быть до 1200-1300 км, по данным от некоторых источников она составляет от 2000 км, а также кое-где указывается показатель более чем в 3000 км, но вероятно это число - это уже сугубо пропагандистские фантазии.

Ракета Pukguksong-2, по сути, является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая предназначена для пусков с подлодок. По неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года, сколько в целом времени ушло на создание этой ракеты сегодня неизвестно.

Pukguksong-2 представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету. Ее габариты составляют ориентировочно 9 м по длине и 1,5 м в диаметре. Что касается пусковой, то с учетом местности КНДР для нее было выбрано гусеничное шасси, указывается в материале.

"Если КНДР действительно передала РФ свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то непосредственно для Северной Кореи такой шаг может иметь сугубо прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя, учитывая, что по состоянию на сегодняшний день специалисты отмечают низкую эффективность другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые РФ фактически использует в качестве оружия террора", - добавили в Defense Express.

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Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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