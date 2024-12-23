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Миллионы боеприпасов и сотни ракет: КНДР увеличила поставки оружия в РФ - WSJ

Руслана Заклинская
23 декабря 2024, 11:41
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Пхеньян модернизирует ракеты и артиллерию с помощью российских специалистов.
Миллионы боеприпасов и сотни ракет: КНДР увеличила поставки оружия в РФ - WSJ
КНДР массово вооружает Россию / Коллаж: Главред, фото: KCNA, kremlin.ru

Коротко:

  • Северная Корея значительно нарастила производство и поставки оружия для РФ
  • Кремль предоставляет КНДР деньги и нефть за помощь
  • Ким Чен Ын заработал около $5,5 млрд за сотрудничество с Россией

Северная Корея расширила производство оружия и значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию. В обмен на это КНДР получает деньги и нефть от Кремля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным правительств США и Южной Кореи, КНДР уже поставила России около 20 тысяч контейнеров боеприпасов - от старых артиллерийских снарядов 122 и 152 мм до новейших баллистических ракет класса Hwasong-11. В то же время украинские официальные лица утверждают, что режим Ким Чен Ына поставил России более 5 миллионов артиллерийских снарядов и более 100 ракет Hwasong-11.

видео дня

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что около 60% артиллерийских и минометных снарядов, используемых Россией в Украине, поступают из КНДР. Кроме этого, около трети российских баллистических ударов по Украине в 2024 году осуществили с помощью северокорейских ракет.

Дополнительно, по данным WSJ, Пхеньян недавно поставил России 170-миллиметровые самоходные гаубицы и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня.

Эти поставки позволили РФ значительно пополнить дефицит боеприпасов после ведения почти трех лет интенсивной войны в Украине. Артиллерия, ракеты и системы залпового огня доставляются в Россию морем и по железной дороге, объем таких поставок достиг рекордных значений.

Сейчас Северная Корея отправляет не только старые, но и новые боеприпасы. Например, 240-миллиметровые РСЗО были оснащены новыми системами наведения и управления, а большие 600-миллиметровые ракеты KN-25 были модернизированы с помощью российских специалистов.

Рост железнодорожных перевозок через границу России и Северной Кореи на переходе Туманган-Хасан стал очевидным после сентябрьской встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина. Количество вагонов на этих рельсах увеличилось втрое.

ракеты кндр инфографика
Ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Рост производства в КНДР

Чиновники Южной Кореи сообщили, что около 200 заводов в Северной Корее, занимающихся производством боеприпасов, работают на полную мощность. При этом, Россия предоставляет Пхеньяну топливо и оборудование для поддержания производственных процессов.

Исследования спутниковых снимков от компании SI Analytics показывают, что на заводах в Северной Корее, которые изготавливают ракеты класса Hwasong-11, активно продолжается строительство новых объектов. На фотографиях можно разглядеть строительство нового корпуса, вероятно, для сокрытия объемов изготовленной продукции.

Эксперт из Сеула Елена Гусейнова отмечает, что за весь период сотрудничества с Россией Ким Чен Ын мог заработать до $5,5 миллиардов. При этом Россия может дополнительно выплачивать Пхеньяну до $572 миллионов в год за предоставленные войска - около 12 тысяч человек.

Помощь КНДР в войне РФ - последние новости

Как сообщал Главред, КНДР планирует отправить в РФ дроны и дополнительные войска. Сейчас Северная Корея поставляет России пусковые установки залпового огня и самоходную артиллерию.

Также КНДР могла передать России баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15). Этот шаг может быть частью прагматической стратегии КНДР для проверки эффективности своих ракет в боевых условиях.

Кроме этого, Министерство обороны США сообщило, что северокорейские войска потеряли несколько сотен человек во время боев в Курской области России. По данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 солдат КНДР погибли, а более тысячи получили ранения.

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