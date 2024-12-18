Почему на самом деле Кремль скрывает участие армии КНДР в войне: в ISW раскрыли причины

Главное из материала:
- РФ резко усилила наступление в Курской области - в чем причина
- Для чего россияне сжигают лица военных КНДР
В Институте изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия усилила наступательные действия в Курской области, стремясь вытеснить Силы обороны до инаугурации Дональда Трампа.
Также в Пентагоне уже официально подтвердили, что северокорейские войска понесли первые потери в боях в Курской области. В то же время российские официальные источники продолжают замалчивать развертывание сил КНДР на этом участке фронта, говорится в материале ISW.
На факт старательного сокрытия Москвой присутствие северокорейцев на Курщине указал и Владимир Зеленский. В частности, он сообщил, что россияне, чтобы затаить потери среди солдат КНДР, сжигают им лица. Кроме того, оккупанты запрещают северокорейскому персоналу показывать свои лица во время обучения в России. Также они пытаются удалить любые видеодоказательства того, что солдаты Ким Чен Ына действуют в стране-агрессоре.
В Институте изучения войны тоже не заметили, чтобы чиновники Кремля или государственные СМИ признавали присутствие северокорейских сил в России или их участие в боевых действиях в Курской области.
Эксперты считают, что Москва, вероятно, продолжит молчать о развертывании северокорейских войск в Курской области, поскольку это означало бы признание того факта, что России нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию.
Кроме того, это опровергло бы заявление Путина о том, что украинское вторжение в Курскую область вызвало высокие показатели вербовки среди россиян.
Армия КНДР на войне с Украиной - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский заявил о том, что армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ. Главком ВСУ доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии - есть много деталей и по уничтожению этих сил.
Генерал Игорь Романенко рассказал, перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины. Страна-агрессор Россия может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу
В Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине. Командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Во время штурмов на прошлых выходных корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата. Бои произошли под селом Плехово.
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