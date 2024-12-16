На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

Сейчас на северном направлении нет признаков накопления сил противника, которое могло бы представлять угрозу.

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На северном направлении враг применяет ДРГ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

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На Севере были зафиксированы вражеские ДРГ

Украинские защитники наносят максимальное поражение захватчикам

На севере Украины враг активно применяет диверсионно-разведывательные группы. Этому способствуют как ухудшение погодных условий, так и природные особенности - сплошные лесные массивы, болотистая местность, мелкие реки, водоемы. Об этом рассказал пресс-офицер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Олег Бажан в эфире телемарафона.

Пресс-офицер отметил, что украинские бойцы выстроили эффективную систему обороны, работают средства разведки, которые позволяют за километры обнаруживают вражеские ДРГ.

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По его словам, ВСУ наносят максимальное поражение захватчикам.

Бажан подчеркнул, что по ту сторону северной границы нет признаков накопления сил противника, которое могло бы представлять угрозу.

"Вдоль всей полосы ответственности нашей группировки враг сохраняет свое военное присутствие, обстреливает приграничье, проводит разведывательную деятельность, а также наращивает минно-взрывные заграждения и проводит фортификационные работы. Однако признаков создания какой-то масштабной группировки не обнаружено", - пояснил пресс-офицер.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская оккупационная армия продолжает наступать на востоке Украины. На некоторых участках врагу удалось продвинуться на расстояние от 600 м до 3 км. Тем временем Силы обороны вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска-Узлового.

Тем временем на Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты проводят активную разведку. Кроме этого, агрессоры перебрасывают сюда подкрепление из оккупированного Крыма. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Недавно агенты "АТЕШ" во время разведки фортификационных сооружений на административной границе с Херсонщиной выяснили, что во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к атаке со стороны ВСУ.

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Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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