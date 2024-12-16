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Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

Виталий Кирсанов
16 декабря 2024, 12:09
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Ранее Ольга Стефанишина сообщала, что на встречах с высокими должностными лицами Европейского Союза обсуждался возраст мобилизованных.
Стефанишина, мобилизация
Стефанишина высказалась про снижение мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/olga stefanishyna

Что сказала Стефанишина:

  • О возрасте мобилизации решат в самой Украине
  • Воины должны быть обеспечены всем необходимым

Тема снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за рубежа. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в ответ на вопрос "Суспільного", снижение возраста мобилизации "не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого".

"Это не позиция - это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", - отметила Стефанишина.

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Ранее Стефанишина сообщала, что на встречах с высокими должностными лицами Европейского Союза обсуждался возраст мобилизованных. По ее словам, у Украины "есть очень очевидный ответ".

"Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни тренировки, ни оснащения", - сказала тогда Стефанишина.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщал, если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

При этом главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявил, что в Украине достаточно людей, чтобы проводить мобилизацию, которая на сегодня предусмотрена законодательством, и не уменьшать мобилизационный возраст. В частности, по его мнению, есть немало спортсменов, работников полиции и других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы.

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский отказался снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, что негативно сказалось на отношениях с главой Белого дома Джо Байденом.

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Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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