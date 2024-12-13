Украинские пограничники отбили попытку захода ДРГ: куда хотел пройти враг

Ни одного прорыва границы со стороны РФ не было.

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Попытка захода ДРГ / коллаж: Главред, фото: Андрей Демченко, ГПСУ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Пограничники отбили попытку захода ДРГ

Угроза ДРГ остается для Черниговской и Харьковской области

Украинские пограничники отбили попытку захода диверсионно-разведывательной группы оккупантов в Харьковской области. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, активность российских диверсантов пока не так высока, как раньше.

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"В то же время угроза остается - в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось. Угроза есть для Черниговской области и для Харьковской области. Именно в этой области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ, по которой было нанесено поражение, и враг отступил за линию государственной границы", - подчеркнул Демченко.

Он также добавил, что ни одного прорыва границы со стороны РФ ни на Сумщине, ни на других участках не было.

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Как сообщал Главред, командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" заявил, что если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины, вероятно, придется оставить город. Оборона вряд ли продлится долго.

Также известно, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" на юге от Курахово ухудшается. В частности, украинские защитники могут попасть в окружение.

Кроме того, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Враг стянул на передовые позиции штурмовиков и вывез раненых. Захватчики могут прибегнуть к тактике малых групп.

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Что такое ДРГ? Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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