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"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2024, 00:16
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Российские оккупанты экономят силы, пуская в бой пехоту.
ВСУ
РФ стягивает силы на Харьковское направление / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что говорит Романов:

  • РФ накапливает силы на Харьковском направлении
  • ВСУ готовят "сюрпризы" для врага

Российские оккупанты накапливают свои силы на Харьковском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

Отмечается, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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Враг готовится к зиме, говорит Романов. В то же время Силы обороны знают о планах оккупантов.

"Но по понятным причинам мы не будем говорить, какие наши войска готовят ему сюрпризы на этом направлении. Но отмечу, что танки - это очень уязвимая цель", - добавил Романов.

Ситуация на фронте - последние новости

В течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наступательные силы оккупантов сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.

Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.

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