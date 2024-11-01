РФ оккупировала 150 км² за неделю: разведка Эстонии определила, где враг готовит атаку

Самые интенсивные бои идут на Покровском, Кураховском, Угледарском и Великоновоселковском направлениях, рассказал полковник Антс Кивисельг.

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В течение недели РФ оккупировала 150 квадратных километров в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

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За неделю РФ захватила 150 квадратных километров украинской территории

Россияне готовятся к атакам в Запорожской области

В течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, российские силы сохраняют инициативу вдоль всей линии фронта, что "заставляет украинские силы постепенно отступать".

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"Вооруженные силы РФ наиболее успешно захватывают районы Донецкой области, в частности Покровский, Кураховский, Угледарский и Великоновоселковский. В течение последней недели Российская Федерация в этих районах оккупировала дополнительно 150 квадратных километров", - рассказал представитель эстонской разведки.

Кивисельг также отметил, что появились признаки подготовки России к новым наземным атакам в Запорожской области. Вероятно, в атаках задействуют 76-ю штурмовую дивизию, которая базируется в Пскове.

"Целью будет захват новых территорий, а также дальнейшее связывание украинских сил в этом районе", - сказал полковник.

Кроме этого, Кивисельг не исключил вероятности того, что в течение этого года российские силы смогут осуществить локальный прорыв в районе Покровска, Курахово или Угледара.

Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший глава Эстонского радио.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Россия перебросила новые силы на Волчанский и Купянский направления в Харьковской области с целью захвата Купянска. Командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что украинские военные активно отражают атаки врага, не допуская прорывов в своей линии обороны.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова опровергла информацию российских оккупантов о захвате Часового Яра и Торецка. Она подтвердила, что враг не смог закрепиться в Часовом Яру, а лишь пытается перейти канал.

Как сообщал Главред, ситуация на фронте очень сложная и сейчас преимущество не на стороне украинских войск, как отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Самые сложные бои проходят на Покровском и Торецком направлениях.

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