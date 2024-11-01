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Захват РФ Торецка и Часова Яра: в ВСУ ответили на фейк оккупантов

Алексей Тесля
1 ноября 2024, 15:56
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Линия столкновения стабилизирована, враг не имеет продвижения, рассказала Анастасия Бобовникова.
Захват РФ Торецка и Часова Яра: в ВСУ ответили на фейк оккупантов
ВСУ сдерживают наступление РФ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Основное:

  • В ВСУ ответили на вражеский фейк
  • Торецк и Часов Яр под контролем Сил обороны

Информация российских оккупантов о том, что якобы страна-агрессор РФ захватила Часов Яр и Торецк Донецкой области является лживой, заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Мы видим много сообщений от россиян, что они уже якобы захватили эти города, находятся там, чувствуют себя свободно. Я опровергаю эту информацию. В Часовом Яре враг не пересек канал, не закрепился. Малые штурмовые группы переходят канал, пытаются закрепиться, ключевое слово – пытаются", — сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, к настоящему времени россияне не имеют преимущества в Часовом Яре и Торецке. Сейчас линия столкновения стабилизирована. Враг не продвигается.

В то же время Бобовникова указала, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" наблюдается некоторое сокращение количества штурмов, однако враг накапливает резервы, подводит живую силу на передовые позиции, накапливает боеприпасы, готовит технику и оснащает ее средствами РЭБ.

Торецк Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Не исключено, что через некоторое время, когда они закончат подготовку, на нашем направлении количество штурмов увеличится", — отметила спикер, при этом добавив, что технику враг использует очень мало.

Бобовникова рассказала, что оккупанты несколько изменили тактику, если говорить о применении малых штурмовых групп.

"Если раньше они штурмовали в лоб и теряли очень много живой силы, то сейчас сфокусировались на диверсионно-разведывательных группах и так называемых секретах, когда один-два человека переходят канал, например, в Часовом Яре и прячутся в подвалах, норах и в разрушенных домах", – сказала она.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что цель таких действий врага - осуществить максимальное накопление перед штурмовыми действиями, однако эти попытки выявляются украинскими БпЛА и дронщиками.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются в районе Торецка. Украинским военным уже удалось отбить несколько кварталов в городе и на этом продвижение не прекратилось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

Смотрите видео - кремлевские генералы в панике из-за неожиданного удара ВСУ:

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