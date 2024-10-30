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Оккупанты в ловушке: ВСУ продвигаются в Торецке, сработала новая тактика - Forbes

Анна Косик
30 октября 2024, 10:15
591
Украинским военным уже удалось отбить несколько кварталов в городе и на этом продвижение не прекратилось.
Карта Торецка, ВГУ
ВСУ разрушают оборонительные позиции врага в Торецке / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

О чем сообщили аналитики:

  • Наступление РФ в Торецке остановили
  • Украинские силы продвинулись в городе
  • ВСУ уничтожают оккупантов с помощью новой тактики

На восточном направлении ситуация для ВСУ достаточно сложная, ведь враг, несмотря на большие потери, не прекращает давить на украинскую оборону и продвигаться вперед. Однако, как пишет Forbes, на Торецком направлении ситуация изменилась.

Еще в начале октября аналитики заметили что-то "необычное" в центре Торецка, отслеживая спутниковые снимки и видео в сети. Там в течение недель продолжались жесткие городские бои между силами страны-агрессора России и ВСУ.

видео дня

Как выяснилось, украинские военные прибегли к новой тактике ударов по российским позициям. Дроны ВСУ массово атаковали оккупантов, которые прятались в многоэтажках в центре города, затем на штурм выходила пехота. После этого большинство оборонительных позиций РФ превращались в руины.

Таким образом, на прошлой неделе части российского 109-го мотострелкового полка фактически оказались в ловушке в многоэтажном районе из-за постоянных атак ВСУ.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

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В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ситуация в Торецке - последние новости

Напомним, что российские диверсионно-разведывательные группы еще неделю назад проникали в город Торецк Донецкой области используя для укрытия заброшенные из-за войны дома. Кроме этого, оккупанты пытались вести разведку, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки.

Однако впоследствии, несмотря на давление врага, как сообщал Главред, Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке и продвижение оккупантов в городе было остановлено.

Ранее стало известно, что украинские силы также продвинулись вдоль улицы Тоболенко, что на юге Торецка. Ранее там наступали оккупационные силы, однако сейчас, согласно геолокационным кадрам, ВСУ восстановили свое присутствие.

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