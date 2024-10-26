В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

Коротко о главном:
- Оккупанты массированно сбрасывают КАБы на позиции ВСУ
- На Покровском направлении самая ожесточенная ситуация
- На Лиманском направлении оккупанты с авиации атакуют
Российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях.
В Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают использовать артиллерию и авиацию в Черниговской и Сумской областях. Под обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Кроме того, вражеская авиация осуществила авиаудар в районе Храповщины, сбросив две управляемые авиабомбы.
Согласно последним данным, враг совершил 18 авиаударов по территории Курской области, использовав 29 управляемых авиационных бомб (КАБ).
- На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений, в ходе которых наши войска отбили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы продолжаются.
- В Купянском направлении украинские воины успешно отбили пять штурмовых действий захватчиков вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идут еще три боестолкновения. Враг активно использует авиацию, нанося удары КАБами по Песчаному, Глушковке, Загрызово, а также неуправляемыми ракетами по Берестовому.
- На Лиманском направлении оккупанты, при поддержке авиации, атакуют в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. С начала суток здесь уже зафиксировано 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются.
- На Северском направлении захватчики дважды атаковали район Белогоровки, и одно боестолкновение продолжается.
- На Торецком направлении противник совершил шесть атак на позиции украинских войск вблизи Щербиновки, из которых три уже отбиты.
- Самая острая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидово. Враг уже совершил 20 попыток штурма украинских позиций, из которых 12 атак нашими защитниками отбиты. Оккупант также сбросил авиабомбу в районе Мирнограда.
- На Кураховском направлении продолжается одиннадцать боестолкновений в районах Измайловки, Степановки, Новодмитровки, Новоселидовки, Острого, Дальнего, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. Семь вражеских штурмов уже отбиты.
- На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.
- На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Львов, использовав неуправляемые авиационные ракеты.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Ситуция на фронте - последние новости
Напомним, что как ранее сообщал Главред, в Курской области ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма". Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в районе основного "плацдарма". Известно, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой.
Российские оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово. 6 октября российские военные захватили позицию, которую удерживала бригада "Кара-Даг" украинской Национальной гвардии. Они взяли бойцов, допросили их и убили. Украинцы могут прибегнуть к безумной контратаке, чтобы отомстить российским захватчикам.
ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ. Впоследствии украинские военные атаковали российских морпехов в Новоивановке, где с помощью танков М-1 и боевых машин М-2 удалось ликвидировать еще ряд оккупантов. Украинские военные сразу открыли "охоту" на оккупантов.
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