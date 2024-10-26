В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

На фронте ситуация ухудшается, ведь оккупанты прибегают к массированным атакам с воздуха и земли.

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Ситуация на фронте ухудшается / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Коротко о главном:

Оккупанты массированно сбрасывают КАБы на позиции ВСУ

На Покровском направлении самая ожесточенная ситуация

На Лиманском направлении оккупанты с авиации атакуют

Российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях.

В Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают использовать артиллерию и авиацию в Черниговской и Сумской областях. Под обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Хреновка, Александровка, Яблоновка, Басовка, Тимофеевка и Покровка. Кроме того, вражеская авиация осуществила авиаудар в районе Храповщины, сбросив две управляемые авиабомбы.

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Согласно последним данным, враг совершил 18 авиаударов по территории Курской области, использовав 29 управляемых авиационных бомб (КАБ).

Что известно об авиабомбах РФ / Инфографика: Главред

На Харьковском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений, в ходе которых наши войска отбили четыре атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Еще три боестолкновения вблизи Старицы продолжаются.

В Купянском направлении украинские воины успешно отбили пять штурмовых действий захватчиков вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского. Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идут еще три боестолкновения. Враг активно использует авиацию, нанося удары КАБами по Песчаному, Глушковке, Загрызово, а также неуправляемыми ракетами по Берестовому.

На Лиманском направлении оккупанты, при поддержке авиации, атакуют в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Серебрянки и Григорьевки. С начала суток здесь уже зафиксировано 12 боестолкновений, из которых четыре продолжаются.

На Северском направлении захватчики дважды атаковали район Белогоровки, и одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении противник совершил шесть атак на позиции украинских войск вблизи Щербиновки, из которых три уже отбиты.

Самая острая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Николаевки и Селидово. Враг уже совершил 20 попыток штурма украинских позиций, из которых 12 атак нашими защитниками отбиты. Оккупант также сбросил авиабомбу в районе Мирнограда.

На Кураховском направлении продолжается одиннадцать боестолкновений в районах Измайловки, Степановки, Новодмитровки, Новоселидовки, Острого, Дальнего, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. Семь вражеских штурмов уже отбиты.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Львов, использовав неуправляемые авиационные ракеты.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Ситуция на фронте - последние новости

Напомним, что как ранее сообщал Главред, в Курской области ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма". Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в районе основного "плацдарма". Известно, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой.

Российские оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово. 6 октября российские военные захватили позицию, которую удерживала бригада "Кара-Даг" украинской Национальной гвардии. Они взяли бойцов, допросили их и убили. Украинцы могут прибегнуть к безумной контратаке, чтобы отомстить российским захватчикам.

ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ. Впоследствии украинские военные атаковали российских морпехов в Новоивановке, где с помощью танков М-1 и боевых машин М-2 удалось ликвидировать еще ряд оккупантов. Украинские военные сразу открыли "охоту" на оккупантов.

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