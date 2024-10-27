Набивают КамАЗы и везут на фронт: как РФ скрывает перемещение корейцев - ГУР

Россияне везут северокорейских военных на фронт в Украину без боевых распоряжений.

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Северокорейских военных везут на фронт в КамАЗах на гражданских номерах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Корейцев везут на фронт в Украину

Россияне пытаются скрыть перевозку наемников

РФ уже везет на фронт наемников из КНДР. Это пытаются скрыть, поэтому везут корейцев в грузовиках с гражданскими номерами. Об этом сообщает ГУР, которому удалось перехватить разговор россиян. Видео уже разлетелось в Сети.

Об этом стало известно благодаря одной ситуации на трассе Курск - Воронеж. Российские полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами и оказалось, что она полностью набита корейцами. При этом у водителя не было ни одного боевого распоряжения.

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"В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет надлежащих бумаг", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о том, как везут северокорейских военных на фронт:

Северокорейских военных везут на фронт в КамАЗах на гражданских номерах / фото: скриншот

Войска КНДР в Украине - главное

Как сообщал Главред, в октябре украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

В четверг, 24 октября, ГУР подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

На сейчас Сеул рассматривает передачу Украине наступательного оружия, тем самым идя против запрета отправлять оружие странам, которые ведут активные боевые действия. К примеру, 24 октября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию.

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