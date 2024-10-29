РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

Полного обвала фронта в Донецкой области нет, отступление украинских военных является тактическим процессом оборонительной войны, отметил военный эксперт.

https://glavred.info/ukraine/rf-nachala-masshtabnoe-nastuplenie-mozhno-li-govorit-ob-obvale-fronta-samus-10609628.html Ссылка скопирована

Россия бросила все силы для наступления на юге Донетчины / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Россияне бросили все силы в наступление на юге Донетчины

Говорить о крахе фронта пока не стоит

Россияне "застряли" на севере Донецкой области

Российское военно-политическое командование бросают все имеющиеся силы для продолжения продвижения на юге Донецкой области. Однако, говорить об обвале фронта для Украины не стоит. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, Силы обороны Украины осуществляют эффективные и необходимые действия для ведения оборонительных боев.

видео дня

"Я напомню, что отступать - это не значит, что какой-то крах, или абсолютно негативный процесс. Это действительно процесс, тактический процесс, который необходимо также профессионально выполнять. И судя по всему, что мы не видим кадров, что, например, есть тысяча украинских военнопленных в каком-то котле, или россияне публикуют какой-то проход на 100 километров вперед за сутки и так далее, нет этого, нет никакого прорыва", - отмечает он.

Михаил Самусь сообщил, что сейчас идут очень интенсивные бои на Покровском направлении, особенно на его правом фланге. Российские войска сосредотачивают значительные силы на Кураховском направлении, стремясь прорваться, чтобы создать угрозу Покровску, чтобы продемонстрировали: "Вот мы выходим на границу Донецкой области".

Он добавил, что на севере Донецкой области российские силы "застряли" в районе Часового Яра

"Потому что там на самом деле, если смотреть теоретически, легче пройти это расстояние до границы Донецкой области от линии фронта, чем на севере, где они застряли в Часовом Яру, в Торецке. И в принципе от Купянского направления еще надо дойти до Краматорска, Славянска, и там еще надо очень и очень много им воевать, чтобы выйти на границу Донецкой области на севере именно", - сказал военный эксперт.

Однако на юге, по его словам, они считают свои действия более перспективными, поэтому сосредоточили там основные усилия.

"Но еще раз подчеркиваю, нет краха фронта, я не скажу, что очень легкая ситуация, что на самом деле все контролируется и так далее, но то, что украинские подразделения продолжают профессионально проводить оборонительные операции - это точно", - резюмировал Самусь.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Бои в Донецкой области - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются проникать малыми группами - по 1-2 человека - в направлении города Часов Яр в Донецкой области, рассказал командир роты охраны 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгений Мартынец.

Оккупанты не отказались от своих планов продвигаться в сторону Курахово в Покровском районе Донецкой области, отмечают аналитики проекта DeepState в Telegram. По их данным, враг смог продвинуться возле села Новоселидовка в Донецкой области.

В Торецке Вооруженные Силы Украины смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение оккупантов, сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред