Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

Юрий Берендий
29 октября 2024, 22:56
129
Полного обвала фронта в Донецкой области нет, отступление украинских военных является тактическим процессом оборонительной войны, отметил военный эксперт.
РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь
Россия бросила все силы для наступления на юге Донетчины / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Россияне бросили все силы в наступление на юге Донетчины
  • Говорить о крахе фронта пока не стоит
  • Россияне "застряли" на севере Донецкой области

Российское военно-политическое командование бросают все имеющиеся силы для продолжения продвижения на юге Донецкой области. Однако, говорить об обвале фронта для Украины не стоит. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, Силы обороны Украины осуществляют эффективные и необходимые действия для ведения оборонительных боев.

видео дня

"Я напомню, что отступать - это не значит, что какой-то крах, или абсолютно негативный процесс. Это действительно процесс, тактический процесс, который необходимо также профессионально выполнять. И судя по всему, что мы не видим кадров, что, например, есть тысяча украинских военнопленных в каком-то котле, или россияне публикуют какой-то проход на 100 километров вперед за сутки и так далее, нет этого, нет никакого прорыва", - отмечает он.

Михаил Самусь сообщил, что сейчас идут очень интенсивные бои на Покровском направлении, особенно на его правом фланге. Российские войска сосредотачивают значительные силы на Кураховском направлении, стремясь прорваться, чтобы создать угрозу Покровску, чтобы продемонстрировали: "Вот мы выходим на границу Донецкой области".

Он добавил, что на севере Донецкой области российские силы "застряли" в районе Часового Яра

"Потому что там на самом деле, если смотреть теоретически, легче пройти это расстояние до границы Донецкой области от линии фронта, чем на севере, где они застряли в Часовом Яру, в Торецке. И в принципе от Купянского направления еще надо дойти до Краматорска, Славянска, и там еще надо очень и очень много им воевать, чтобы выйти на границу Донецкой области на севере именно", - сказал военный эксперт.

Однако на юге, по его словам, они считают свои действия более перспективными, поэтому сосредоточили там основные усилия.

"Но еще раз подчеркиваю, нет краха фронта, я не скажу, что очень легкая ситуация, что на самом деле все контролируется и так далее, но то, что украинские подразделения продолжают профессионально проводить оборонительные операции - это точно", - резюмировал Самусь.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Бои в Донецкой области - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются проникать малыми группами - по 1-2 человека - в направлении города Часов Яр в Донецкой области, рассказал командир роты охраны 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгений Мартынец.

Оккупанты не отказались от своих планов продвигаться в сторону Курахово в Покровском районе Донецкой области, отмечают аналитики проекта DeepState в Telegram. По их данным, враг смог продвинуться возле села Новоселидовка в Донецкой области.

В Торецке Вооруженные Силы Украины смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение оккупантов, сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

00:02Украина
"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:38Украина
Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

23:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Гороскоп на ноябрь: битва жаб и гадюк в Кремле, война в США и добрый знак для Украины

Гороскоп на ноябрь: битва жаб и гадюк в Кремле, война в США и добрый знак для Украины

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Беременная жена Остапчука обозвала украинских журналистов

Беременная жена Остапчука обозвала украинских журналистов

Последние новости

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

29 октября, вторник
23:48

Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

23:38

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:37

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

23:22

"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:56

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

22:49

РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

22:38

Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

22:33

"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

Реклама
22:24

P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

22:14

В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

22:02

Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговариваюсь": предательница Ани Лорак цинично высмеяла украинский язык

21:53

(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

21:52

Спит с еще одной леди: принц Уильям выдал "постельный" секрет о ночи с Кейт

21:31

"Накрыли американской техникой": в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине

21:30

Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из МосквыВидео

21:29

Над Украиной появится Северное сияние: когда можно будет посмотреть

21:04

РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для ДнепропетровщиныВидео

21:02

"Проводница Верочка": Брежнева в форме "Укрзалізниці" явилась на популярный рейсВидео

Реклама
20:41

По университету в Чечне могла ударить не Украина: детали от Defense Express

20:38

Не только декорация для серванта: какое назначение известного сервиза "Рыбки"

20:34

Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

20:12

Чеченский Кадыров выдал циничное заявление: чем он угрожает УкраинеВидео

20:00

В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку

19:56

Россия во время "ядерных" тренировок использовала Х-101: все подробности

19:53

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причинаВидео

19:30

Можно хоть на Луну полететь, но результатов переговоров не будетмнение

19:20

Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

18:52

"Жизнь жестока": Дуда назвал условие, при котором Польша передаст Украине МиГ-29

18:51

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

18:49

Будут свежие месяцами: 2 самых лучших способа, как хранить яйца долгоВидео

18:41

Россияне уже в трех километрах от важного города: жуткие детали от МВА

18:33

"Теоретически это возможно": известно, куда могут уйти деньги руководителей МСЭК

17:55

"Выгребают" даже больных гепатитом: РФ формирует новые штурмовые подразделения

17:41

О прорыве речь не идет: Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине

17:20

Татьяна Пискарева разнесла предательницу Тодоренко

17:17

"У меня столько этих было": Остап Ступка прокомментировал роман с 22-летней

17:13

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябреВидео

17:12

Путин на фоне позора с "Сарматом" пафосно объявил о новых пусках "ядерных" ракетВидео

Реклама
17:11

В жизнь ворвется "черная полоса": приметы, которые нельзя нарушать 30 октября

17:09

Как определить характер человека по почерку: на что смотреть и как расшифровать

17:05

Зарабатывали миллионы на "инвалидностях": ГБР добралось до МСЭКа в ОдессеФото

16:51

ТОП-3 самые крепкие пары: астрологи назвали настоящих соулмейтов-знаков зодиака

16:41

Войска из КНДР уже попали "под раздачу" ВСУ: СМИ раскрыли направление удараВидео

16:39

Как сказать на украинском "перочинний ніж": мало кто знает правильный ответВидео

16:25

Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Костина - нардеп

16:08

Грозит 10 лет: в России арестовали популярного актера за поддержку Украины

16:03

Несколько признаков расскажут все: как узнать характер человека по его подписи

16:00

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять