Враг 'обломал зубы' о Торецк: количество штурмов резко стихло, потери растут

На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

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В Торецке ситуация со штурмами россиян изменилась / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр

Ключевое из заявления Цехоцкого:

Противник не проводил активных штурмовых действий на Торецком направлении

Масштабные потери оккупантов влияют на ситуацию

За минувшие сутки на Торецком направлении фронта не было активных штурмовых действий со стороны российских оккупантов. Деталями сегодня, 31 октября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По словам Цехоцкого, благодаря своему мастерству и храбрости Силы обороны сдерживают врага, который в последнее время активно штурмует позиции украинских подразделений на Торецком направлении, забрасывая туда пехоту и технику.

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"На Торецком направлении именно за сутки не было таких активных штурмовых действий со стороны противника. Единственное, что противник привлек авиацию в районе населенного пункта Дружба и обстрелял. Скажем так, активных таких действий за сутки по состоянию на утро не было", - сказал Цехоцкий.

По его словам, на ситуации сказывается широкий фронт и большие потери россиян.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

"Это все равно сказывается на том, что им не всегда удается выполнять те задачи, которые ставит им командование. За сутки 1 300 ликвидированных оккупантов. По всему фронту 1 300. Эта цифра на самом деле очень большая, и нужно понимать, что это происходит ежедневно.

От 1 200-1 500 каждые сутки ликвидируются убитыми и ранеными оккупантами. Это морально-психологическое состояние врага, это все-таки нехватка боеприпасов, работа наших Сил специальных операций, СБУ, ГУР в тылу врага. Все это в комплексе дает результаты", - сказал офицер.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте - что известно

Сегодня, 31 октября Главред рассказывал, что оккупированный Бердянск "накрыли" масштабные взрывы. В некоторых районах исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

В свою очередь эксперт Сергей Грабский назвал ключевую битву осени. По его словам, от решения вопроса Южного фронта будет зависеть весь дальнейший ход этой борьбы.

Кроме этого, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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