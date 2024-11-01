Мощный удар ВСУ: россияне получили 'по зубам' на востоке и потеряли массу техники

Таврические десантники открыли "портал в ад" для оккупантов, рассказал Орест Дрималовский.

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ВСУ отражают вражеские удары / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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ВСУ отражают штурмы РФ у Курахово

У россиян огромные потери в людях и ББМ

На Кураховском направлении подразделения страны-агрессора РФ продолжают заходить целыми колоннами, заявил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский.

"Накануне наши воины сожгли два танка и три ББМ вместе с десантом, одну машину повредили. И это не первый механизированный штурм на этой неделе. Это уже третий или четвертый, когда россияне используют такое количество техники", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Украинский офицер уточнил, что в понедельник россияне хорошо "получили по зубам" - 12 бронемашин потеряли, в том числе очень новейшую БМП "Терминатор" - гордость российского оборонно-промышленного комплекса.

/ Инфографика: Главред

"Таврические десантники будто открыли какой-то портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово", — сказал он.

По информации украинского защитника, захватчики ежедневно идут в атаку с бронетехникой, пытаясь найти слабые места в украинской линии обороны на этом направлении.

"Фактически, атакуют позиции количеством и не жалеют в этих атаках своей "брони". Видимо, оккупантам очень важно выровнять линию фронта на Кураховском направлении, продавить оборону в районе сел Константиновка, Антоновка, Екатериновка - где длительное время враг не имеет успеха. А без этого успеха не удастся продвинуться глубже к городу Курахово", — отметил он.

Дрималовский добавил, что враг бросает огромные силы, враг каждый день пытается прощупывать украинскую оборону и идет в атаки, чтобы еще глубже охватить Курахово.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

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Ранее сообщалось о том, что враг лютует на двух направлениях: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта. Силы обороны Украины поразили девять районов сосредоточения личного состава армии РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Купянском направлении Харьковской области войска страны-оккупанта РФ стремятся максимально закрепиться на левобережном плацдарме, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщал ранее Главред, Силы обороны продолжают успешно сдерживать российские войска на юге. Однако Владислав Волошин сообщил, что на этом участке фронта украинским силам противостоит около 200 тысяч российских оккупантов. РФ распределяет силы по направлениям, оценивая, где больше всего наращиваются их усилия.

Смотрите видео - кремлевские генералы в панике из-за неожиданного удара ВСУ:

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