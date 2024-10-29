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"Накрыли американской техникой": в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине

Юрий Берендий
29 октября 2024, 21:31
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Украинские военные уничтожили сотни российских военнослужащих на Курщине с применением американской военной техники, отметили в 47 ОМБр.
'Накрыли американской техникой': в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине
В 47 бригаде рассказали, как накрошили врага на Курщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Бойцы 47 ОМБр уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц техники на Курщине
  • Украинские военные активно применяют американскую технику

Украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады в ходе участия в боевых действиях на территории Курской области смогли ликвидировать 785 российских военных и уничтожить десятки единиц военной техники врага. Об этом в эфире Армия TV рассказала пресс-офицер 47 ОМБр лейтенант Анастасия Блищик.

"Это новый опыт для нашей бригады воевать на территории врага. Накрышили мы врага с помощью американской техники, в частности БМП Bradley, танки Abrams, наши противотанкисты и пехота очень эффективно работают", - сказала Анастасия Блищик.

видео дня

Она рассказала, что сначала российские войска использовали тяжелую технику, в частности танки и БМП, но после потери около 25 единиц этой техники перешли на более легкие транспортные средства, такие как мотоциклы, квадроциклы и "буханки".

Пресс-секретарь также отметила, что 47-я отдельная механизированная бригада противостоит российским десантникам, морской пехоте, кадыровцам и зекам, которых вербуют на фронт. В частности, 155-я бригада морской пехоты ранее считалась элитной, но после поражения под Угледаром была доукомплектована заключенными.

Кроме того, нашим военным противостоит 810-я бригада морской пехоты России, известная своим участием в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе в начале вторжения. Здесь также размещен 56-й десантно-штурмовой полк, который ранее участвовал в боях на Херсонщине и Запорожье.

"КАБами они постоянно нас забрасывают, за последние дни это в среднем 55 авиабомб в сутки. Зато не так активно работает артиллерия. Мы привыкли, что на Покровском направлении она работала круглосуточно, здесь гораздо тише", - добавила Анастасия Блищик.

БМП М2 инфографика
Что известно о БМП М2 Bradley / Инфографика Главред

Что известно о 47 ОМБр

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр, в/ч А4699) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В октябре 2023 - феврале 2024 года воевала в Авдеевке, сообщает Википедия.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская пропаганда утверждает, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота якобы прорвала оборону ВСУ в Курской области и приблизилась к украинской границе на расстояние около 10 км. Однако, как отмечает военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на самом деле эти войска пытаются осуществить контратаку с западной стороны Глушковского района в сторону Кореневского района. Однако об успешном прорыве речь пока не идет - наоборот, российские подразделения несут значительные потери в этом секторе.

Кроме того, появилась информация, что войска Северной Кореи впервые попали под удар украинских Сил обороны на линии фронта в Курской области. Эти данные журналисты получили от анонимного источника в Государственной пограничной службе, о чем сообщает издание El Pais.

В то же время военный эксперт Иван Ступак отметил, что российская армия продолжает наступательные действия в Курской области, и украинские военные могут быть вынуждены отступить из этого региона.

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