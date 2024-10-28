РФ идет на штурм на юге: Сырский объяснил, чем ответят ВСУ

Главной задачей является усиление обороны войск и обеспечение устойчивости линии обороны, говорит главком ВСУ.

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Александр Сырский побывал в частях ВСУ на юге / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Сырского, Facebook 47-й ОМБр

Главные тезисы Сырского:

РФ штурмует авиацией и артиллерией

ВСУ выстраивают крепкую оборону

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский проинспектировал части и подразделения в Запорожской области.

Он проверил их подготовку к оборонительным действиям в осенне-зимний период. Об этом главком ВСУ сообщил в Telegram.

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"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", — подчеркнул главком ВСУ.

При этом он уточнил, что главной задачей является усиление обороны войск и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.

Украинский военачальник отметил, что встретился с командирами бригад, при этом была подробно проанализирована обстановка в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

"Особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период", — написал он.

Вместе с тем Сырский также добавил, что были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что Россия ослабила свои позиции на фронте. Операция ВСУ на территории России изменила планы врага и заставила его выводить войска из Украины.

Напомним, ранее Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны. Самым тяжелым моментом была битва за Мощун - село в Бучанском районе Киевской области.

Как сообщал Главред ранее, Сырский резко ответил на заявление Путина. Главнокомандующий ВСУ рассказал, насколько правдивой является информация российской стороны о положении украинских войск в Курской области.

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