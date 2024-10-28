РФ идет на штурм на юге: Сырский объяснил, чем ответят ВСУ

Главные тезисы Сырского:
- РФ штурмует авиацией и артиллерией
- ВСУ выстраивают крепкую оборону
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский проинспектировал части и подразделения в Запорожской области.
Он проверил их подготовку к оборонительным действиям в осенне-зимний период. Об этом главком ВСУ сообщил в Telegram.
"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонительной операции в Запорожской области. На этой части фронта продолжаются боевые действия различной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов", — подчеркнул главком ВСУ.
При этом он уточнил, что главной задачей является усиление обороны войск и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны.
Украинский военачальник отметил, что встретился с командирами бригад, при этом была подробно проанализирована обстановка в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.
"Особое внимание уделили подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период", — написал он.
Вместе с тем Сырский также добавил, что были приняты меры для обеспечения подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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Ранее сообщалось о том, что Россия ослабила свои позиции на фронте. Операция ВСУ на территории России изменила планы врага и заставила его выводить войска из Украины.
Напомним, ранее Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны. Самым тяжелым моментом была битва за Мощун - село в Бучанском районе Киевской области.
Как сообщал Главред ранее, Сырский резко ответил на заявление Путина. Главнокомандующий ВСУ рассказал, насколько правдивой является информация российской стороны о положении украинских войск в Курской области.
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