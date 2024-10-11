РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

В то время руководство думало, как удержать столицу, сказал Сырский.

https://glavred.info/ukraine/rf-styanula-200-edinic-tehniki-syrskiy-rasskazal-o-samom-tyazhelom-momente-voyny-10604399.html Ссылка скопирована

Сырский о самом тяжелом моменте войны / коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

В начале полномасштабной войны в Украине самым тяжелым моментом была битва за Мощун - село в Бучанском районе Киевской области. Тогда российские захватчики частично оккупировали населенный пункт. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в видео, которое опубликовал Telegram-канал Генштаба ВСУ.

"Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников-морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники", - рассказал он.

По его словам, украинские защитники увидели, что техника противника начала выезжать в сторону Гостомеля.

видео дня

"Этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню", - признался Сырский.

Он также добавил, что в то время руководство думало, как удержать столицу.

"А понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Когда произошли бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колонну 6 танкового полка (РФ - ред.). Тогда противник потерял около 30 единиц техники", - рассказал главнокомандующий ВСУ, который в начале полномасштабного вторжения отвечал за оборону Киева.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявил, что агрессорка Россия не согласится на мирные переговоры, пока ее оккупанты достигают продвижений на поле боя, а государство не исчерпает свои ресурсы для ведения войны. Украина добьется успеха только в том случае, если весь акцент будет сделан на военной составляющей.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что Силы обороны Украины решили изменить стратегию ведения войны и теперь четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора.

В то же время, представитель Сил обороны юга Владислава Волошина заявил, что российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред