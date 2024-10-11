Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

Мария Николишин
11 октября 2024, 14:04
1837
В то время руководство думало, как удержать столицу, сказал Сырский.
РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны
Сырский о самом тяжелом моменте войны / коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

В начале полномасштабной войны в Украине самым тяжелым моментом была битва за Мощун - село в Бучанском районе Киевской области. Тогда российские захватчики частично оккупировали населенный пункт. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в видео, которое опубликовал Telegram-канал Генштаба ВСУ.

"Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников-морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники", - рассказал он.

По его словам, украинские защитники увидели, что техника противника начала выезжать в сторону Гостомеля.

видео дня

"Этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню", - признался Сырский.

Он также добавил, что в то время руководство думало, как удержать столицу.

"А понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Когда произошли бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колонну 6 танкового полка (РФ - ред.). Тогда противник потерял около 30 единиц техники", - рассказал главнокомандующий ВСУ, который в начале полномасштабного вторжения отвечал за оборону Киева.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявил, что агрессорка Россия не согласится на мирные переговоры, пока ее оккупанты достигают продвижений на поле боя, а государство не исчерпает свои ресурсы для ведения войны. Украина добьется успеха только в том случае, если весь акцент будет сделан на военной составляющей.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что Силы обороны Украины решили изменить стратегию ведения войны и теперь четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора.

В то же время, представитель Сил обороны юга Владислава Волошина заявил, что российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Александр Сырский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30Синоптик
РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:04Украина
В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войну

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войну

Последние новости

14:30

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30

Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный кодВидео

14:07

Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

14:04

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:03

Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
13:59

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:58

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

13:42

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

13:32

Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

Реклама
13:14

Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

13:08

Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдоВидео

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

12:25

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:18

После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

12:00

"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

11:38

Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

11:27

Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

11:18

Гороскоп на завтра 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

Реклама
11:18

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Тиграм - скандал, Козлам - проблемы и разочарование

11:16

2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

10:54

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:40

Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

10:21

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

10:07

В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без светаВидео

10:05

Как восстановить переписку в Телеграм: поразительно простой и хитрый фокусВидео

09:55

Войска Путина не остановятся: боец ВСУ объяснил, почему перемирия не будет

09:51

Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

09:34

После издевательств над отцом-путинистом: дочь Киркорова сорвала куш

09:00

Украине грозит появление войск КНДР: Бадрак – о последствиях для фронта и реакции Запада

08:53

По меньшей мере 3 погибших и десятки травмированных: на Львовщине произошло масштабное ДТП

08:48

"Вышла и меня бы уже добили": что произошло с Оксаной Билозир - детали

08:41

РФ атаковала Одесскую область баллистикой: разрушен 2-этажный дом, погибли людиФото

08:19

Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

08:11

ВСУ попали в засаду в Курской области: потеряны лучшие боевые машины

08:10

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войнумнение

07:24

ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом, в области работа еще продолжается

06:53

РФ не сможет продолжать войну: Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы

06:10

Кровная месть Путинумнение

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

05:00

Невероятные кадры Северного сияния над Украиной: обрушилась мощная магнитная буряФото

04:15

"Это был бы сокрушительный удар по Путину": Жданов сказал, чего боится глава Кремля

03:41

Вражеская авиация берет верх: на Украину могут полететь КАБы из Беларуси - Жданов

03:38

"Мы пройдем все этапы": Зеленский заговорил о сроках вступления в ЕС

03:10

Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

02:41

"Ярс" вышел на боевое дежурство: стоит ли Украине опасаться ядерного удара

02:03

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

01:30

"Искренне сожалею": Микки Рурк впервые признался, что употреблял стероиды

01:00

Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять