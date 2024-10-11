РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

В начале полномасштабной войны в Украине самым тяжелым моментом была битва за Мощун - село в Бучанском районе Киевской области. Тогда российские захватчики частично оккупировали населенный пункт. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в видео, которое опубликовал Telegram-канал Генштаба ВСУ.
"Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников-морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники", - рассказал он.
По его словам, украинские защитники увидели, что техника противника начала выезжать в сторону Гостомеля.
"Этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню", - признался Сырский.
Он также добавил, что в то время руководство думало, как удержать столицу.
"А понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Когда произошли бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колонну 6 танкового полка (РФ - ред.). Тогда противник потерял около 30 единиц техники", - рассказал главнокомандующий ВСУ, который в начале полномасштабного вторжения отвечал за оборону Киева.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Напомним, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявил, что агрессорка Россия не согласится на мирные переговоры, пока ее оккупанты достигают продвижений на поле боя, а государство не исчерпает свои ресурсы для ведения войны. Украина добьется успеха только в том случае, если весь акцент будет сделан на военной составляющей.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что Силы обороны Украины решили изменить стратегию ведения войны и теперь четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора.
В то же время, представитель Сил обороны юга Владислава Волошина заявил, что российские оккупанты могут начать штурмовые действия на Запорожском направлении ориентировочно через неделю. Сейчас враг осуществляет разведывательно-поисковые действия.
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