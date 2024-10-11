Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

Широкомасштабную войну нужно перевести на другой уровень интенсивности.

https://glavred.info/ukraine/mirnyy-dogovor-ne-srabotaet-diplomat-nazval-recept-zaversheniya-voyny-10604348.html Ссылка скопирована

Валерий Чалый назвал свой "рецепт" завершения войны / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый настроен пессимистически относительно урегулирования войны России против Украины при помощи заключения договора со страной-агрессором. По его мнению, для окончания необходим план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта.

"Нужно выйти из столкновения на суше, где стреляют Калашниковы и куча народа гибнет, где война контактная — на расстоянии 3, 5, 10 километров. Как выйти? Это точное снайперское вооружение, это гаубицы, это точные ракеты. То есть парадокс в том, что Украина может перейти с помощью Америки и других партнеров в более гуманную войну", — сказал Чалый в интервью РБК-Украина.

Дипломат считает, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение об окончании войны, если увидит гарантированную поддержку Украины.

видео дня

"Если Путин увидит, что на следующий год у нас 150 миллиардов ресурсов, через год – 100 гарантировано, он может принять решение другое. Уверен, война ему нужна, но где воевать, ему все равно", - сказал Чалый.

По словам дипломата, "наша слабость его привела сюда, это его ошибка, потому что разрушит его модель".

"Отчасти есть цель разрушить Украину, как страну, которая показала успешную модель развития. Но он сожалеет о развале Советского Союза, и восстановление империи — это цель. Но он может восстанавливать его не сразу с Украиной. Он мог пойти на страны Балтии, в другую сторону, мог пойти на Казахстан, немного дисциплинировать его, сделать более союзническим, как Беларусь. Он многое мог сделать. Но наша слабость привела его сюда. И это его заблуждение, потому что это разрушит его модель", — считает бывший посол.

В настоящее время в мире продолжается период региональных войн, говорит дипломат. Именно об этом свидетельствуют события на Ближнем Востоке и в Азии.

"Думаю, нам нужно перевести войну в другую сторону. Войны никуда не денутся. Вы видите Ближний Восток, вы видите Азию. Это период региональных войн. Но перевести ее от нас, из Европы, и выставить барьер – это наша задача", - резюмировал Чалый.

Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

План победы Зеленского и завершение войны - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.

План победы Зеленского - основные пункты / Инфографика Главреда

Итальянское издание Corriere della Sera писало о том, что Зеленский якобы был бы готов к прекращению огня по нынешней линии фронта без признания новой официальной границы в обмен на некоторые обязательства Запада. В частности, это гарантии безопасности со стороны США по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам и вхождение Украины в ЕС. Также Зеленский хотел бы получить заверения в отношении быстрого вступления в Европейский союз, что дало бы Украине горизонт роста.

Как пишет издание El Mundo, Зеленский рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира. Зеленский призвал союзников действовать "решительно, чтобы закончить войну не позднее 2025 года".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред