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РФ не сможет продолжать войну: Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы

Анна Ярославская
11 октября 2024, 06:53
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Если будет реализован План победы, тогда РФ не сможет продолжать войну.
Владимир Зеленский, Джорджия Мелони
Владимир Зеленский рассказал о плане победы Джорджии Мелони / Коллаж: Главред, фото: ОП

Страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена идти в мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Главное - это усилить позицию Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", - сказал президент.

Зеленский также объяснил, в чем смысл Плана победы Украины.

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"Если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. И мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в своей стране", - сказал президент.

План победы Украины - послдение новости

Украина разработала план, который предусматривает усиление военных и политических позиций Киева для того, чтобы одержать победу над агрессором Россией. Во время недавнего визита в США Зеленский представил план победы президенту Джо Байдену, и кандидатам на пост хозяина Белого дома – Камале Харрис и Дональда Трампу.

По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.

план победы, план перемоги
План победы Зеленского - основные пункты / Инфографика Главреда

Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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