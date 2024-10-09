Зеленский объявил о первом пункте плана победы Украины в войне

Путина ждет геополитическое поражение, если страны-партнеры примут правильное решение, сказал Владимир Зеленский.

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Россия должна будет осознать, что Украину ей не покорить - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, скриншот YouTube

Первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение. Нужно добиться геополитической определенности, и евроатлантическая интеграция Киева стала бы реальной дорогой к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Украина-Юго-Восточная Европа в среду, 9 октября, он рассказал о том, что именно приглашение к интеграции в НАТО и является первым пунктом плана победы Украины.

"Путин геополитически проиграет"

По словам главы государства, такой шаг привел бы к геополитическому поражению Путина.

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"Есть ли для Украины место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией", - отметил президент.

Также политик добавил, что Украина в НАТО – реальный шаг к миру и геополитической определенности.

"Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кратко о пути мировых государств в НАТО / Инфографика: Главред

План победы Украины – что об этом известно:

Украина разработала план, который предусматривает усиление военных и политических позиций Киева для того, чтобы одержать победу над агрессором Россией. Во время недавнего визита в США Зеленский представил план победы президенту Джо Байдену, и кандидатам на пост хозяина Белого дома – Камале Харрис и Дональда Трампу.

План победы будет представлен партнерам и доработан, сказал Владимир Зеленский. Нужно учесть позиции всех стран-союзников. Стратегия будет обнародована, когда будет нужный консенсус.

Формула мира в рамках плана победы будет готова к зиме 2024 года, уточнил Владимир Зеленский. Если все удастся реализовать, появится основа для завершения войны уже в следующем году. Формула предусматривает возможность принуждения РФ к справедливому миру.

Кратко о плане победы Украины / Инфографика: Главред

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