План победы раскроют для украинцев: Зеленский рассказал, когда это произойдет

Зеленский подчеркнул, что западные страны должны четко решить, каким они видят окончание войны и роль Украины в глобальной системе безопасности.

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Зеленский рассказал, когда План победы представят украинцам / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По его словам, западные партнеры должны определить, какое место они отводят Украине в контексте глобальной архитектуры безопасности и процесса завершения войны.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость учета позиций всех международных партнеров для совершенствования Плана победы Украины. Он отметил, что документ будет обнародован, как только удастся достичь этого понимания.

видео дня

"Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению",- рассказал президент.

Также Зеленский ждет отчет украинской команды в Вашингтоне, которая работает над детализацией Плана победы.

Что известно о Плане победы Украины / Инфографика Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский вместе с Министерством обороны на следующей неделе планирует взаимодействовать с международными партнерами по уточнению плана победы Украины, в частности, относительно военных вопросов и стратегической безопасности, отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, План победы Украины включает ряд эффективных мер, которые будут обсуждаться с Вашингтоном, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что этот План будет представлен обществу, однако некоторые его аспекты останутся закрытыми из-за чувствительного характера информации.

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