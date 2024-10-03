"Продуктивные шаги": в США сделали заявление о плане победы Украины

В Вашингтоне приняли во внимание план Украины.

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США увидели в плане Украины продуктивные шаги - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

План победы Украины, который ранее представил президент Владимир Зеленский, включает "ряд продуктивных шагов". Вашингтон будет обсуждать такие положения с Киевом. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы взяли этот план, пересмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов, которые собираемся обсудить. Мы будем общаться с ними (с Киевом, - ред.) на этот счет", - сказал он в ходе брифинга Госдепа.

Как утверждает чиновник, Штаты видят в реализации плана победы действия не только Украины, но и других стран.

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Мэтью Миллер также подчеркнул, что пока Украина публично не раскрыла детали плана, США не будут его обсуждать. Однако Вашингтон примет документ во внимание.

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На прошлой неделе Владимир Зеленский был с визитом в Соединенных Штатах Америки. Там он встретился с президентом Джо Байденом, вице-президентом, кандидатом на пост главы Белого дома Камалой Харрис, и кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Каждый из политиков получил от Зеленского план победы Украины над РФ.

По итогам встречи с Трампом Зеленский сказал, что настроен "более позитивно" в вопросе предоставление Украине возможности наносить удары иностранным оружием вглубь территории России. Американцы хотели убедиться в том, что Силы обороны будут бить только по военным объектам.

Позже Джо Байден заявил, что Украина победит в войне. После встречи с Зеленским он опубликовал соответствующий пост в Сети, в котором было видео переговоров с Зеленским в Белом доме.

Кратко о плане победы / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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