Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

Украина одержит победу в войне. США будут поддерживать Киев на каждом этапе пути. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
В своем аккаунте в социальной сети X он опубликовал короткое видео со встречи с Зеленским в Белом доме. На переговорах присутствовали и советники глав государств.
"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты продолжат стоять рядом с ней на каждом шагу пути", - подчеркнул Джо Байден.видео дня
Визит Зеленского в США – главные новости по теме:
Президент Владимир Зеленский на днях посетил с визитом США.
Там он провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и представил ему план победы Украины в войне с агрессором Россией. Байден заявил о поддержке курса на украинскую победу.
Позже Зеленский встретился с вице-президентом, кандидатом на пост президента США от демократов Камалой Харрис. Политик сказала, что поможет Украине одержать победу.
Также Зеленский провел встречу и с Дональдом Трампом – кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как и Харрис, он предоставил Трампу план украинской победы. Трамп заявил, что война должна завершиться справедливо, и добавил, что у него есть определенные идеи.
Что такое план победы Зеленского?
План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.
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