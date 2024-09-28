В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

Соединенные Штаты Америки изучают план, который Владимир Зеленский передал Джо Байдену.

https://glavred.info/world/v-ssha-sdelali-zayavlenie-o-plane-pobedy-ukrainy-i-ukazali-na-vazhnyy-moment-10600841.html Ссылка скопирована

США могут предпринять дополнительные действия для успеха Украины - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Штаты изучают план победы Украины, который был представлен Владимиром Зеленским американскому президенту Джо Байдену, и рассматривают "дополнительные действия", которые могут быть введены в случае необходимости. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Голос Америки, 27 сентября он рассказал о том, что Штаты увеличили помощь Украине после того, как объявили о пакете стоимостью 8 миллиардов долларов.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который продолжает защищаться от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", - отметил дипломат.

видео дня

По его словам, Вашингтон изучает план победы. В ответ на вопрос о том, могут ли Штаты предоставить Украине разрешение применять западное оружие вглубь территории России, он сказал, что администрация и страны-партнеры изучают детали украинского плана и на случай необходимости рассматривают "дополнительные действия" для помощи Киеву.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Кратко о плане победы / Инфографика Главреда

План победы Украины – главные новости по теме:

Президент Владимир Зеленский на днях был с визитом в США.

Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом и ознакомил его с планом победы Украины. Байден заявил, что Киев должен одержать победу в войне над Москвой.

Далее Зеленский встретился с кандидатом на пост президента Штатов Камалой Харрис, чтобы представить и ей украинский план. Харрис заявила, что поможет Украине победить в войне.

"Я буду продолжать выступать на стороне Украины и я буду работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне", - уточнила Харрис.

После этого президент Зеленский провел встречу с другим кандидатом в президенты, республиканцем Дональдом Трампом. По словам Трампа, война должна завершиться справедливо. Также Трамп добавил, что у него есть идеи.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред