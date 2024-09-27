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Есть важные результаты: Трамп провел переговоры с Зеленским - о чем договорились

Юрий Берендий
27 сентября 2024, 19:42
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Есть важные результаты: Трамп провел переговоры с Зеленским - о чем договорились
Трамп сделал ряд важных заявлений по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что для завершения войны России против Украины необходимо достичь справедливого соглашения, которое будет заключено в надлежащее время. Об этом сообщает FoxNews.

"Я многому научился, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы (Трамп и Зеленский - ред.) оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение, и оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время... Президент (Зеленский - ред.) хочет, чтобы все закончилось, и он (Путин - ред.) хочет, чтобы все закончилось как можно скорее. Он (Путин - ред.) хочет, чтобы состоялась справедливая сделка", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос о том, как будет выглядеть "честная" сделка, которая могла бы остановить войну между Россией и Украиной, экс-президент США Дональд Трамп ответил, что "пока рано об этом говорить".

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"У меня есть свои идеи, и у президента точно есть свои идеи. Это должно быть справедливо", - добавил Трамп в эфире Fox News.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно российский президент Владимир Путин начал войну и продолжает агрессию на украинской земле, убивая украинцев. Поэтому союзники Украины должны оказывать давление именно на Путина, чтобы заставить его прекратить эту войну.

"Я думаю, что проблема в том, что Путин убил столько людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы давить на него, чтобы он прекратил эту войну. Он на нашей территории - это самое главное для понимания - он на нашей территории", - сказал Зеленский.

Когда Трамп говорил о том, какими красивыми были украинские города до войны, и какими разрушенными они являются сейчас, Зеленский сказал: "Вы, между прочим, должны приехать к нам".

"Я это сделаю", - ответил Трамп.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его целью является достижение мира в войне в Украине и прекращение "этого ужаса". Это заявление он сделал 27 сентября перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в ответ на критику со стороны вице-президента Камалы Харрис, которая назвала его подход "предложением капитуляции".

27 сентября президент Зеленский встретился с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке.

Во время брифинга Трамп выразил благодарность Зеленскому, а Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость обсудить украинский мирный план.

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