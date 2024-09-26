'Мы усилим план победы': Зеленский встретился с Байденом

Президент Владимир Зеленский провел официальную встречу с Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

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Зеленский встретился с Байденом в США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Встречу провели в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает Укринформ.

Во время этой встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, пункты Плана победы Украины и дальнейшую поддержку государства.

"Мы готовимся обсудить детали, чтобы усилить план, скоординировать наши позиции ... Спасибо вам за эту непоколебимую двухпартийную поддержку и всему американскому народу. Вместе мы должны победить, мы победим", - сказал президент в начале встречи с Байденом. видео дня

Смотрите видео о встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского:

Зеленский встретился с Байденом / фото: скриншот

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Встреча Зеленского с представителями США и Великобритании

Напомним, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне, куда сегодня уже отправился президент Украины.

Накануне Зеленсикй выразил благодарность США, ведь они объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Зеленский обсудил главные вызовы в войне. Стармер тогда заявил, что считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне.

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