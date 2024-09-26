"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

Зеленский во время встречи со Стармером обсудили вызовы, с которыми сталкивается Украина, и дальнейшие шаги.

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Премьер Британии сделал заявление о войне в Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили главные вызовы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Стармер отметил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", - отметил британский премьер. видео дня

Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

"Также уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина-НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству", - сообщили в Офисе президента.

Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Визит Владимира Зеленского в США - последние новости

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Зеленский убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.

Также сообщалось, что Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии. Китай, Бразилия и африканской страны не могут за счет Украины продвигать собственные интересы, подчеркнул украинский президент.

Кроме этого, во время визита украинского президента в США Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке. На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября.

Также сообщалось, что Трамп "набросился" с критикой на Зеленского. Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в якобы "грязных выпадах".

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