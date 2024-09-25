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"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Анна Ярославская
25 сентября 2024, 07:01
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С первой секунды войны в Украине РФ совершает международное преступление, заявил президент.
Зеленский, Совбез ООН
Зеленский выступил в Совбезе ООН / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру. Об этом глава государства сказал на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Мы знаем, что кое-кто в мире хочет говорить с Путиным. Мы знаем это. Встречаться, говорить, общаться. Но что именно они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он не прав?" - сказал Зеленский.

По словам президента, с первой секунды этой войны Россия совершает то, что никак нельзя оправдать согласно Уставу ООН. А именно - РФ совершает международное преступление.

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"Именно поэтому эта война не может просто "утихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимы действия. И я благодарен всем нациям, которые действительно помогают так, что это спасает жизни наших людей", - сказал Зеленский.

Он уверен, что Путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам.

"Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в США и план победы

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

В США он встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы". На встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

Тем временем издание The Times опубликовало четыре ключевых пункта плана победы Зеленского:

  • запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;
  • продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;
  • запрос на "конкретные" современные виды вооружения;
  • международная финансовая помощь для украинской экономики.

Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.

Формула мира инфографика
Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в интервью ABC Зеленский заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают.

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