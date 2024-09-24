"Не зависит от Путина": Зеленский в США рассказал о "плане победы" конгрессменам

Президент сообщил делегации Конгрееса о ситуации на фронте и потребностях украинских воинов.

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Владимир Зеленский в США провел встречу с конгрессменами / Скриншот видео ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы".

На встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс, передает Офис президента.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина", - сказал Зеленскій.

видео дня

Президент подробно рассказал конгрессменам о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

Во время встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. Накануне зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против РФ.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, Президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", - сказал он.

В ОП добавили, что уже на этой неделе Владимир Зеленский представит план победы президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

Смотрите видео - Зеленский встретился с членами Конгресса США:

Визит Зеленского в США и план победы

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

В США он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и обсудил с ним украинскую "Формулу мира".

"Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное - сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - отметил Зеленский.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Тем временем издание The Times опубликовало четыре ключевых пункта плана победы Зеленского:

запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;

продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;

запрос на "конкретные" современные виды вооружения;

международная финансовая помощь для украинской экономики.

Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.

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