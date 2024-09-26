"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

Враг стремится сделать "клещи". И пока что у оккупантов это получается.

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Стас Бунятов рассказал о том, что происходит в городе Угледар на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Википедия

В Угледаре Донецкой области сложилась очень тяжелая ситуация для Сил обороны Украины. Об этом заявил украинский военнослужащий Станислав Бунятов (позывной "Осман").

По его словам, на Угледар враг давит и из Водяного, и от западной части в сторону дороги Богоявленка — Угледар.

"Это ставит нас в очень трудное положение. Если россияне перережут нам дорогу Богоявленка — Угледар, то надо будет до сезона дождей или отбивать территорию, которую враг захватил, чтобы дорожные сообщения остались за нами, или выходить из города на линию обороны в Богоявленке, выравнивать линию. Ведь враг от Водяного и с запада давит, а за рекой Кашлагач вышел и пытается делать клещи. И пока, к сожалению, ему это удается", - сказал "Осман" в интервью изданию Фокус.

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При этом Бунятов считает, что угрозы котла для ВСУ, скорее всего, не будет.

"Я думаю, котла не будет, потому что у наших подразделений будет время, чтобы выйти. Я не знаю, как это надо будет проспать наступления, проспать вражеские штурмы, чтобы оставить людей в окружении. Я считаю, что котла не будет", - сказал он.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Ситуация в Угледаре - последние новости

Российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар Донецкой области, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Захватчики для штурма этого города используют все виды вооружения и задействуют все роды войск.

Аналитики Института изучения войны 25 сентября сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что ситуация в направлении Угледара за последние дни ощутимо обострилась. По его словам, враг пытается прорвать нашу линию обороны. Сожжено огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

Что известно о городе Угледар / Инфографика: Главред

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