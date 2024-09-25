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Вражеские ДРГ прорываются к Угледару: ВСУ держат оборону на окраинах города

Анна Косик
25 сентября 2024, 16:53
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Россияне пытаются окружить город, который стал крепостью украинских защитников. Сейчас враг получает "по зубам".
Угледар, ВГУ
ВСУ уничтожают большое количество техники врага на подступах к городу / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Ситуация в направлении Угледара за последние дни ощутимо обострилась. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона рассказал, что сейчас происходит в городе и удалось ли оккупационным войскам страны-агрессора России пробиться к окраинам.

"Враг пытается прорвать нашу линию обороны, наши защитники делают все возможное и невозможное. Сожгли огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение", - отметил он.

Филашкин также сообщил, что в городе сейчас остается около 100 человек, которые вообще не хотят выезжать. Завезти им гуманитарную помощь очень трудно, потому что враг обстреливает все подъездные пути к городу.

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Однако глава ОВА добавил, что несмотря на заявления неофициальных источников, информация о якобы заходе вражеских сил непосредственно в город не соответствует действительности.

"На окраинах города врага нет. Заходят диверсионно-разведывательные группы, наши защитники пытаются их выбить, поэтому город еще не захвачен. И будем надеяться, что этого не будет", - пояснил он.

Кто такой Вадим Филашкин?

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Угледар Инфографика
Угледар / Инфографика: Главред

Обострение ситуации в направлении Угледара - что известно

Напомним, что российские оккупанты пытаются захватить Угледар в Донецкой области уже несколько месяцев. Однако последние недели оккупанты особенно активизировали свои усилия на этом направлении и имеют частичный успех.

Сообщалось, что захватчики для штурма этого города используют все виды вооружения и задействуют все рода войск. Украинские бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия.

Накануне аналитики Института изучения войны предупредили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

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