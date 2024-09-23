Прорываются к городу: сколько километров осталось россиянам до Покровска

Российские оккупанты пытаются как можно быстрее захватить Покровск - какая ситуация на фронте.

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Какая ситуация под Покровском / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В разведке министерства обороны Великобритании сообщили, что российская оккупационная армия наступает на разных участках фронта. В частности, самым горячим направлением остается Покровский, враг продвигается ближе к городу

По данным иностранных разведчиков, сейчас Покровск в Донецкой области остается основной целью для российских войск. Враг, вероятно, занял города Гродовка к востоку от Покровска и Украинское к югу от города.

"Российские силы остаются примерно в 8 км от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Также в разведке сообщили, что в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

В разведке предполагают, что российские войска стремятся выйти на восточный берег реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер, и создать условия для будущих операций.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Наступление РФ на Покровск - что известно

Напомним, что РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском. Враг перебросил на это направление регулярные воздушно-десантные войска РФ, которые пытаются обойти Покровск с флангов, в частности со стороны Мирнограда и Селидово - ситуация на этом направлении тяжелая.

Александр Коваленко сообщил, что возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск. Он считает, пока Селидово будет находиться под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск - большой риск для россиян. Также это касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное.

Военный обозреватель Давид Шарп оценил ситуацию на Покровском направлении. По его словам, погода на многое влияет. Например, облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Однако на востоке Украины очень нередко бывает сухой.

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