Прорываются к городу: сколько километров осталось россиянам до Покровска

В разведке министерства обороны Великобритании сообщили, что российская оккупационная армия наступает на разных участках фронта. В частности, самым горячим направлением остается Покровский, враг продвигается ближе к городу
По данным иностранных разведчиков, сейчас Покровск в Донецкой области остается основной целью для российских войск. Враг, вероятно, занял города Гродовка к востоку от Покровска и Украинское к югу от города.
"Российские силы остаются примерно в 8 км от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", - говорится в сообщении.видео дня
Также в разведке сообщили, что в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.
В разведке предполагают, что российские войска стремятся выйти на восточный берег реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер, и создать условия для будущих операций.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Наступление РФ на Покровск - что известно
Напомним, что РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском. Враг перебросил на это направление регулярные воздушно-десантные войска РФ, которые пытаются обойти Покровск с флангов, в частности со стороны Мирнограда и Селидово - ситуация на этом направлении тяжелая.
Александр Коваленко сообщил, что возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск. Он считает, пока Селидово будет находиться под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск - большой риск для россиян. Также это касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное.
Военный обозреватель Давид Шарп оценил ситуацию на Покровском направлении. По его словам, погода на многое влияет. Например, облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Однако на востоке Украины очень нередко бывает сухой.
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