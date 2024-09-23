Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленных

Удачными действиями отличились бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты.

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Морпехи ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/uafmarines

В Курской области подразделения Сил обороны провели успешную операцию, в результате которой взяли в плен российских военных.

Удачными действиями отличились бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты. Об этом идет речь в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом также публикуется видео операции ВСУ, в результате которой попали в плен российские военные.

"Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты продолжают помогать молодой Курской республике очиститься от путинского режима и пополняют обменный фонд", - добавили в ВМСУ.

Что известно о Морской пехоте? Морская пехота Вооруженных сил Украины (аббревиатура МП ВСУ) - представляет собой передовые силы высадки, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов, пишет Википедия.

"Выполняя боевые задания на территории России в Курской области морские пехотинцы 501 отдельного батальона морской пехоты пополняют обменный фонд, чтобы как можно быстрее вернуть побратимов из российского плена", - пишут в 501 ОБМП.

Смотрите видео - морпехи ВСУ взяли пленных:

/ Скриншот

Смотрите видео - армию РФ взяли в котел:

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. На Курском направлении у ВСУ есть положительные новости, рассказал украинский офицер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

Как сообщалось ранее, положение дел у российских оккупантов на Курщине, несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля, плачевное и местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.

/ Главред

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