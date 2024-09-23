Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленных

В Курской области подразделения Сил обороны провели успешную операцию, в результате которой взяли в плен российских военных.
Удачными действиями отличились бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты. Об этом идет речь в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
При этом также публикуется видео операции ВСУ, в результате которой попали в плен российские военные.
"Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты продолжают помогать молодой Курской республике очиститься от путинского режима и пополняют обменный фонд", - добавили в ВМСУ.
Что известно о Морской пехоте?
Морская пехота Вооруженных сил Украины (аббревиатура МП ВСУ) - представляет собой передовые силы высадки, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов, пишет Википедия.
"Выполняя боевые задания на территории России в Курской области морские пехотинцы 501 отдельного батальона морской пехоты пополняют обменный фонд, чтобы как можно быстрее вернуть побратимов из российского плена", - пишут в 501 ОБМП.
Смотрите видео - морпехи ВСУ взяли пленных:
Смотрите видео - армию РФ взяли в котел:
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. На Курском направлении у ВСУ есть положительные новости, рассказал украинский офицер.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
Как сообщалось ранее, положение дел у российских оккупантов на Курщине, несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля, плачевное и местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.
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