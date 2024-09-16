У РФ под Курском намечается провал: объявлена эвакуация сразу двух районов

Несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля о том, что под Курском российские войска держат ситуацию под контролем и "выбивают противника", местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.
Речь идет о Рыльськом и Хомутовском районах, пишет издание ASTRA.
Населенные пункты, откуда будет проводиться эвакуация, находятся в 15 км от российско-украинской границы.
Координировать эвакуацию будут местные силовики и дружинники курского центра "Патриот".
По данным издания ВЧК-ОГПУ, эвакуация по меньшей мере Рыльского района связана с угрозой прорыва ВСУ.
"ВСУ ежедневно ведет боевые действия в районе Рыльского района Курской области, и вероятность прорыва этого рубежа довольно высока. Именно в связи с этим, по словам источника, принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов", — говорится в сообщении.
Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заметил, что российские войска близки к "некоторым оперативным окружениям" на Курском направлении.
Курская область - последние новости
Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.
По данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.
Как уточняло издание Forbes, украинские танки вошли в Веселое не позднее субботы, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сравняв его с землей.
Напомним, чтобы "выбить" ВСУ из Курской области, страна-агрессор РФ собрала группировку численностью 40 тысяч человек. Однако российские оккупанты действуют нерационально на этом направлении, поэтому для вытеснения украинских воинов им нужно 80-100 тысяч человек, уверен генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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