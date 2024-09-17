Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

Военный эксперт Дмитрий Снегирев утверждает, что украинские военные еще продвинулись вглубь российской территории. В эфире "Эспрессо" он отметил, что угроза оперативного окружения создана для оккупационных войск страны-агрессора России в районе населенного пункта Кремне.
"Во время российского контрнаступления на позиции ВСУ в Курской области Генштаб ВСУ принял решение нанести удар по тылу российских сил. Силам обороны Украины удалось преодолеть инженерные заграждения оккупантов, в том числе минные поля и так называемые зубы дракона, и продвинуться вглубь российской территории", - пояснил он.
Снегирев рассказал, что Силы обороны сейчас демонстрируют достаточно устойчивое продвижение в Курской области, под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье, с выходом к железнодорожной станции Глушково.
"Также зафиксировано продвижение в районах населенных пунктов Веселое и Новый Шлях. Это свидетельствует о расширении зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ", - добавил эксперт.
Кто такой Дмитрий Снегирев?
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, что аналитик Forbes заявил о применении Сил обороны Украины в Курской области новой тактики - быстрого перемещения и окружения российских войск. В частности прорыв украинскими войсками российской обороны на прошлой неделе на новом участке границы возле села Новый Шлях стал неожиданностью для многих.
Ранее стало известно, что положение дел у российских оккупантов на Курщине, несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля, плачевное и местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.
Накануне сообщалось, что Владимир Путин не считал нужным вывести свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области для отражения операции ВСУ в Курской области, однако в конце концов РФ была вынуждена перебросить туда 40-тысячное войско.
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