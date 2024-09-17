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Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes

Юрий Берендий
17 сентября 2024, 08:50
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По данным аналитика, вследствие активных действий ВСУ и наступления с нового направления, в окружение в Курской области могут попасть тысячи военных РФ.
Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes
ВСУ применили новую тактику наступления в Курской области / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Силы обороны Украины в Курской области применили новую тактику - быстрое перемещение и окружение российских войск. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Экс, прорыв украинскими войсками российской обороны на прошлой неделе на новом участке границы возле села Новый Шлях стал неожиданностью для многих.

"Когда в четверг украинские саперы на бывшей советской инженерной машине ИМР-2 прорвали российскую оборону, это шокировало многих", - отметил Экс.

По его словам, Новый Шлях расположен примерно в 30 километрах к западу от основного украинского выступления в Курской области РФ.

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Отмечается, что украинская тактическая группа, вероятно под руководством 95-й воздушно-штурмовой бригады, прорывается вправо, двигаясь за Новый Шлях и через южные районы российского города Веселое. Это свидетельствует о том, что украинские войска продвигаются в направлении основного Курского выступа.

"Если украинцы, которые наступают к северо-востоку от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами, которые находятся на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей", - указывает он.

Группа "Хорн", которая состоит из операторов беспилотников и поддерживает наступление на Новый Путь, намекнула на цель окружения еще в начале операции.

"Мы продвинулись в новые районы, на километры, вглубь России. Группа российских призывников, насчитывающая тысячи человек, рискует попасть в окружение", - заявила группа в пятницу.

По словам эксперта, украинские силы используют местную географию для создания стратегического преимущества. Река Сейм формирует естественный барьер для российских войск, ограничивая их возможности для снабжения и отступления. Все постоянные мосты через Сейм были разрушены украинскими ракетами и бомбами, заставляя россиян полагаться на временные понтонные мосты.

Он делает вывод, что все российские силы, расположенные к югу от Сейма, возможно даже целые батальоны, зависят от временных понтонных мостов или узкого наземного моста через город Коренево для обеспечения своих потребностей.

"Именно по этой причине украинцы непрерывно обстреливают понтоны, как только россияне их устанавливают", - пояснил Экс.

Он отметил, что именно поэтому украинская группировка, в состав которой входит 225-й штурмовой батальон, продвигается в направлении Коренево с очевидной целью перерезать сухопутный коридор", - указывает он.

Дэвид Экс также отметил, что в этом регионе может находиться до 10 000 украинских военнослужащих, участвующих в наступлении. Российская сторона, по его словам, имеет численное преимущество - до 38 000 военных, однако большинство из них являются неопытными и недостаточно подготовленными призывниками.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о том, что российские войска под Курском контролируют ситуацию и "выбивают противника", местные власти объявили срочную эвакуацию Рыльского и Хомутовского районов.

В ходе Курской операции, которую осуществляют Силы обороны Украины на территории России, украинские подразделения освободили несколько населенных пунктов, в частности села Дуровка и Ветреное, как сообщает мониторинговая группа DeepState.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирёв также сообщил, что под контроль ВСУ перешли посёлок Тёткино в Глушковском районе и пограничная зона вблизи этого населённого пункта.

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