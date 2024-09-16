ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск: в Defense Express раскрыли впечатляющие детали

Военный эксперт рассказал, что сейчас Силы обороны наступают как минимум на трех участках.

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ВСУ начали наступление на Курск / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции.

"Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, как по мне, уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, подошел и захватил село Снагость, на некоторых участках начал продвигаться", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

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Он добавил, что сейчас Силы обороны наступают как минимум на трех участках: Глушковском районе, чуть западнее участка Коренево - Снагость.

"Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы наоборот - создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной", - добавил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, что в DeepState заявили о том, что ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области. Обновленная карта боевых действий, опубликованная DeepState, свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись на север и взяли под контроль села Ветряно и Дуровка. Также ВСУ заняли часть населенного пункта Журавли.

ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам в Курской области. По данным российских источников, ВСУ продвинулись на запад от Медвежьего и в полях к югу от Теткино. Кроме этого штурмовые действия украинских сил продолжались возле Веселого, Обуховки и Нового Пути.

ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении. На видеозаписях о новом прорыве в Курской области в четверг, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты.

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