Бронеколонны пошли на штурм: ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении – СМИ

Украинские силы "достигли южной окраины Веселого и практически взяли его под контроль", пишет Forbes.

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ВСУ наступают в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

В четверг украинские силы прорвали границу около деревни Новый Путь Курской области и на бронетехнике быстро продвинулись в сторону ближайшего населенного пункта Веселое.

Затем украинские силы "достигли южной окраины Веселого и практически взяли его под контроль", пишет Forbes, приводя свидетельства Украинского центра оборонных стратегий.

Также отмечается, что не позднее субботы украинские танки вошли в Веселое, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сравняв его с землей.

видео дня

По сообщениям, российский гарнизон вокруг Веселого включает в себя большое количество плохо обученных молодых призывников, которые были призваны всего на год военной службы. Отмечается, что этот фактор является одной из причин, по которой украинцам удалось так быстро продвинуться по этой оси.

Вместе с тем не исключается, что для отражения украинской атаки россияне могут перебросить на новое место прорыва некоторые более подготовленные воздушно-десантные войска, чтобы сдержать украинское наступление.

Отмечается, что на видеозаписях о новом прорыве в Курской области четверг, похоже, запечатлены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты. В частности, 36-я бригада морской пехоты участвует в основных боях восточнее Курска, поэтому возможно, это подразделение также стоит за вторжением в Веселое.

Журналисты добавляют, что в гарнизоне РФ в Веселом много молодых призывников, при этом украинцы, похоже, являются закаленными в боях добровольцами, которых поддерживают танки, беспилотники и военные самолеты. "Наши контакты оценивают ситуацию как серьезную", — отметил один российский блогер.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами. Об успешной атаке рассказали бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Курщине разгромили части "элитных" войск РФ. Попытка россиян прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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