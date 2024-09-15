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Ответка за Полтаву: на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 17:22
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Об успешной атаке рассказали бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады.
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По россиянам мощно ударили в Курской области / Скриншот

Украинские защитники прицельно ударили по месту скопления российских войск в Курской области в селе Веселое.

На опубликованном видео запечатлено, как здание с россиянами взлетело в воздух. Об успешной атаке рассказали бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады.

Мощный удар по месту скопления оккупантов в Курской области они назвали ответом на обстрел Института связи в Полтаве 3 сентября, в результате которого погибли десятки украинских военных.

видео дня

"Ответочка за полтавское училище связи. Орки перемешались в кучу строительного мусора. Привозите срочников побольше, добавляйте к ним десантников. Мы следим за вами", - говорится в подписи к видео.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Как уточняют в Сети, удар мог быть нанесен высокоточной крылатой бомбой GBU-39.

Смотрите видео - удар по месту расположения армии РФ в Курской области:

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/ Скриншот

Удар РФ по Полтаве 3 сентября - что известно

Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара погибли 55 человек и более 200 получили ранения. Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Произошло частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами.

Позже Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Полтаве. Он отметил, что ранения получил 271 человек. Президент подчеркнул, что спасатели и медики делают все возможное для того, чтобы спасти как можно больше жизней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по институту в Полтаве был просчитанным - ракета летела всего 3 минуты. У людей просто не хватило времени спрятаться, подчеркнул президент.

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