ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов прокомментировал вероятность расширения Курской операции ВСУ.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, пока трудно говорить о планах украинского командования, однако на сегодня уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении.
Эксперт также обратил внимание на то, что в условиях информационной тишины трудно анализировать эту ситуацию.
"На Курщине происходят свои события и теоретически нельзя исключать того, что наши войска пойдут, например, на Льгов, Курчатов или продвинутся на другом участке курского фронта", - добавил Жирохов.
Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.
Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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