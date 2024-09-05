ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области

Уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении, подчеркнул Михаил Жирохов.

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Появился прогноз развития ситуации в Курской области / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов прокомментировал вероятность расширения Курской операции ВСУ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, пока трудно говорить о планах украинского командования, однако на сегодня уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении.

Эксперт также обратил внимание на то, что в условиях информационной тишины трудно анализировать эту ситуацию.

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"На Курщине происходят свои события и теоретически нельзя исключать того, что наши войска пойдут, например, на Льгов, Курчатов или продвинутся на другом участке курского фронта", - добавил Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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