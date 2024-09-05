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"Любая территория РФ - не в безопасности": главное из интервью Зеленского NBC News

Яна Ставская
5 сентября 2024, 14:44
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В новом интервью NBC News Зеленский рассказал о ходе Курской операции и объяснил ее причины.
'Любая территория РФ - не в безопасности': главное из интервью Зеленского NBC News
О Курске, дефиците вооружения и ударах по РФ - главное из интервью Зеленского NBC News / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, instagram.com/libkos

Пока российский диктатор Владимир Путин пытается усадить Украину за стол переговоров якобы образца "Стамбула-2022", украинский президент Владимир Зеленский надеется закончить эту войну на условиях ВСУ - с учетом обмена захваченными территориями.

Об этом и не только президент рассказал в новом интервью NBC News.

Стоит заметить, что новый разговор с западными СМИ украинская власть записывала на фоне продолжающихся террористических атак Кремля на гражданское население, в частности речь идет об ударе по Полтаве 3 сентября, и безуспешных призывов Запада позволить ВСУ бить дальнобойным вооружением вглубь России.

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Об ударе РФ по Полтавскому военному институту

Атака на Полтавский военный институт во вторник, 3 сентября, была врагом четко просчитанной, заявил в интервью NBC News президент Владимир Зеленский.

Российская "баллистика" летела всего три минуты. Многие погибли как раз во время спуска в бомбоубежище.

"Еще одна трагедия в Украине. И это факт. Они ударили, это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела где-то около 3 минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие из них ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище", - сказал он.

Люди, добавил президент, отреагировали достаточно быстро, однако времени спрятаться у них не было.

План победы от Зеленского и "Путину Курск не нужен"

Зеленский отметил, что часть взятых под контроль районов Курской области должны будут войти в так называемый план победы, который будет представлен Вашингтону и будет состоять из пяти пунктов, чтобы окончательно закончить войну.

При этом Зеленский добавил, что "Путину безразлично, что будет с Курском или Донбассом", у него есть только одна цель - продолжать войну.

"Он не думает, что будет с Курщиной, а его общество стало думать, что Путин не такой уж и крепкий... Любая их территория - не в безопасности. Если они принесли к нам войну, мы будем возвращать войну на их территорию", - ответил глава государства.

"В один из моментов применения артиллерии было 1 к 12"

В один из моментов задержек в поставках вооружения Россия имела преимущество в артиллерии 1 к 12. Курская операция позволила оттянуть силы РФ.

Зеленский отметил, что именно от поставок американского вооружения будет зависеть удержание захваченных районов Курской области.

В то же время обещанные поставки американского вооружения от Конгресса все еще пока "на бумаге".

"На Покровском направлении сейчас очень сложно, но удары не 1 к 12, а 1 к 3. Вы понимаете разницу? Или у нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да! Потому что перетянуты те или иные силы и те или иные средства", - отметил Зеленский.

'Любая территория РФ - не в безопасности': главное из интервью Зеленского NBC News
ВСУ в Курской области / Фото: instagram.com/libkos

"Мы уничтожим десяток их аэродромов"

Зеленский отдельно рассказал, что общался с США и другими странами Запада о возможности применения ВСУ по целям России по крайней мере того дальнобойного оружия, которое Украина уже использовала для ударов по оккупантам в Крыму.

Удары по аэродромам России сократили бы количество использования авиабомб по городам до "сотен".

"По крайней мере дайте нам пока использовать это оружие, которое мы использовали в оккупированном Крыму. Дайте! Мы уничтожим десяток их аэродромов - и уже они будут меньше использовать этих бомб. Тогда речь шла бы не о тысячах, а о сотнях (бомб, которые РФ будет сбрасывать на города, - Главред)", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что за период, пока Запад колеблется, Россия, перестраховываясь, уже строит аэродромы в других местах на больших расстояниях.

Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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